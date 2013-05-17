1 promil alkolle yakalanan sürücünün 2 yıla kadar hapsi istenebilecek!

Meclis Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda alkolle ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifinde Emniyet'in önerisi görüşüldü. Öneriye göre, 2 duble rakı ya da 4-5 şişe biraya denk gelen 1 promilin üzerinde alkol aldığı saptanan sürücü hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek. 1 promil üzerinde alkol aldığı saptanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulmasına da devam edilecek.

Alt komisyonda dün önemli değişikliklerin yapıldığı görüşmelerde, sunucu Ece Erken’in olaylı alkol kontrolü örnek gösterilerek trafik yasasında değişiklik de öngörüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kontrolünde alkolmetreye üflemeyi reddedenlerin ehliyetlerine, 2 saat içinde bir sağlık kuruluşundan rapor getirinceye kadar el konulmasını önerdi.

Sahte rapor itirazı

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, öneride, bu sürede rapor getirmeyenler hakkında 1 promil alkollüymüş gibi 2 yıla kadar hapis cezası yaptırımı uygulanması istendi. Alt Komisyon Başkanı AKP'li Sırrı Süreyya Bilgiç ve CHP’li Aydın Ayaydın, “Bu düzenleme yapılırsa, doktor yakını olan herkese bir başkasının kimliğiyle sahte rapor alma yolunu açar” diye itiraz etti.

'Yanına kâr kaldı'

CHP’li Aydın Ayaydın’ın, bu düzenlemenin Ece Erken örneği gibi olayların önüne geçmek için mi olduğunu sorması üzerine, komisyondaki Emniyet yetkilileri, “Zil zurna sarhoş olduğu halde yaptığı yanına kâr kaldı, sürücü belgesi de alınmadığı gibi bir ceza da uygulanamadı” dediler.

Ece Erken üflememişti

Ece Erken İstanbul Ortaköy’deki trafik kontrolünde alkolmetreyi üflemeyi reddedip, hastanede de kan örneği vermeyince alkollü olduğu kararıyla ehliyetine el konulmuştu. Ehliyetine usulsüz el konulduğu iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, el koyma işleminin yanlış yapıldığına karar vermiş, böylece olaydan 24 gün sonra Erken’e ehliyetini iade edilmişti.