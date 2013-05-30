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Yaşam

Alkol düzenlemesi sonrası Doluca'dan veda reklamı

Efes Pilsen ve Yeni Rakı'nın alkol düzenlemesinin ardından verdiği anlamlı reklamlara Doluca da eklendi

30 Mayıs 2013 17:07

Doluca şarap firması, "Bizim için bardağın dolu tarafı; sizlere buradan seslenemeyek de olsak, en değerli anlarınızda hala birlikte olacağımızı bilmek" diyerek ilan verdi.

TBMM'de kabul edilerek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulan alkol düzenlemesinin ardından Doluca Cumhuriyet gazetesine ilan verdi.

İlanda, "Doluca ailesi olarak size bu sayfalardan artık son kez sesleniyoruz... 87 yıldır gururla ve tutukluyla ürettiğimiz şaraplarımızla birçok anınıza eşlik ettik, 'En kötü günümüz böyle olsun' diyerek kadehlerimizi kaldırdık... Bizim için bardağın dolu tarafı; sizlere buradan seslenemeyek de olsak, en değerli anlarınızda hala birlikte olacağımızı bilmek... Görüşmek üzere..." ifadeleri kullanıldı.


Efes Pilsen ve Yeni Rakı'nda da veda reklamları


Daha önce de Yeni Rakı ve Efes Pilsen firmaları da sosyal medyada çok konuşulan veda reklamlarına imza atmıştı.

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