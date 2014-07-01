Alışveriş merkezleri boşalıyor



Almanya’da şehir merkezlerinde alışverişe çıkanların sayısı son yıllarda azalırken giderlerini karşılayamaz duruma gelen birçok mağaza da kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Bunun nedeni ekonomik durgunluk ya da tüketimin azalması değil. Almanlar artık alışverişini internet üzerinden yapıyor.

Köln Ticaret Araştırmaları Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, sadece her üç müşteriden biri artık şehir merkezine gidiyor, diğerleri ise alışverişini internet üzerinden yapıyor. Dükkanlara giden müşterilerin yarıdan fazlasının azaldığını kaydeden Alman Perakendeciler Birliği de bu veriyi doğruluyor.

‘Artış devam edecek’

Buna karşın online alışveriş portalları rekor kırıyor. Elektronik ve Postayla Ticaret Birliği’ne göre, branş 2013’te bir önceki yıla oranla yüzde 40 daha fazla kâr elde etti. Niederrhein Yüksekokulu’ndan ticaret uzmanı Gerrit Heinemann bu artışın devam edeceği tahmininde bulunuyor.

Heinemann, “2020'ye kadar perakende satışların yüzde 15’inin daha internete kayacağını tahmin ediyoruz. Bu kentlerdeki perakende ticaret açısından büyüme değil, durgunluk anlamına geldiği için dramatik bir durum“ diyor.

Peki elinde alışveriş çantalarıyla bir kitapçıda ya da bir ayakkabı dükkanında dolaşan müşteriler artık mazide mi kalıyor?

Umutlar zincir mağazalarda

Almanya’daki orta ölçekli mağazaların umudu bu nedenle şimdi büyük zincirlere yöneldi. Dünyanın en büyük mobilya üreticisi Ikea’nın dev mağazaları genellikle şehrin biraz dışında ve otoban kenarlarında konumlandırılmıştı. Ancak Ikea artık şehir merkezlerinde de var olmak istiyor.

Almanya’nın Hamburg kentinde ilk şehir mağazasını açan Ikea’nın sözcüsü Simone Settergen, şirket stratejisini “Şehir merkezlerinde yaşayan ve otomobile bilinçli olarak karşı olan, ancak buna rağmen Ikea’dan alışveriş yapmak isteyen genç aileler ve bekarlar gibi kent insanlarına yöneliyoruz” sözleriyle açıklıyor.

Hedef kitlelerinin genellikle şehir dışındaki Ikea mağazalarına seyrek gidenler olduğunu belirten Settergen, Hamburg’daki ilk şehir mağazasının bir pilot proje niteliği taşıdığını ifade ediyor.

Almanya'nın ucuz süpermarket zinciri Aldi de şehir merkezlerinde artık daha fazla varlık göstermek istiyor. Düsseldorf kentinin lüks alışveriş caddesi König Bulvarı’nda şube açan Aldi, müşterileri için şehirlerde daha ulaşılabilir noktalarda konumlanmayı amaçlıyor.

‘Tüketimi canlandırdı’

Ikea’nın sözcüsü Settergen, Ikea’nın yeni şehir şubesinin başarılı olacağına ve çevresindeki mağazalara da yararı dokunacağına inanıyor.

Settergen, "Daha kitlesel olma planları yaptığımızdan ve inşaat izni aldığımızdan bu yana şubemizin bulunduğu Berg Caddesi’nde büyük bir patlama yaşanıyor. Büyük bir dinamizme yol açtık, hafta içi 10 bin hafta sonları da 15 bin kişi caddeye gelmeye başladı. Bu elbette diğer perakendeciler için de çekici bir durum" diyor.

Şehir merkezlerine taşınan büyük mağaza zincirlerine komşu dükkan sahipleri bu canlılıktan memnun. Ancak bu şimdilik büyük şehirlerin işine yarıyor. Büyük firmalar, müşteri sayısının daha az olduğu küçük kentlerde şube açmaktan kaçınıyor. Küçük şehirlerdeki işletmelerin ise internetle mücadele için başka yöntemler bulması gerekiyor.