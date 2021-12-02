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Yaşam

Alışveriş için gittiği mağazadan istediği su çamaşır suyu çıktı, hastaneye kaldırıldı

Avukat Aslı Hatemi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi

02 Aralık 2021 13:21

Nişantaşı'ndan alışveriş yapmak için gittiğim mağazada kendisine su yerine çamaşır duyu verilen Avukat Aslı Hatemi, hastanelik oldu.
 
Alışveriş yaparken mağaza çalışanından su isteyen Hatemi, üzerinde etiket olmayan şişedeki sıvıyı su zannederek içti. İçtikten sonra fenalaşan ünlü avukat, hastaneye kaldırıldı. Bir gece hastanede kalan Hatemi'nin midesi yıkandı ve endoskopi çekildi.
 
Posta’nın aktardığına göre, yaşadığı olay sonrası konuşan Aslı Hatemi, "Bildiğiniz su şişesiydi. Meğer içinde çamaşır suyu varmış. Bir gece hastanede yattım. Şimdi iyiyim ama 30 gün boyunca kontrollerim olacak. Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım. Kimseye güvenmeyin, yediğinizi içtiğinizi kontrol edin" diye konuştu. 
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