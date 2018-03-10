Alişan o sözleri yalanlamıştı; Posta gazetesi ses kaydı yayınladı

Posta gazetesinin Alişan'ın kendisine verdiği röportajda “Karımın çalışmasını istemem” dediğini iddia etti. Alişan, röportaj yayınlandıktan sonra tepkiler üzerine "Ben öyle bir şey söylemedim" dedi. Bunun üzerne Posta gazetesi internet sitesi o röportajın ses kaydını yayınladı.

İşte Alişan'In verdiği röportaki sözlerini inkar ettiği o paylaşımı;

Alişan 22 Temmuz 2017 tarihinde Posta’dan Oya Çınar’a verdiği röportajda, evlenmek üzere olduğu Eda Erol ile ilgili bir soruya şöyle cevap vermişti:

“Karım elbette terliğimi ayağıma getirecek. Terliği kadın getirecek abi”

Ancak röportaj yayınlandıktan ve sözleri tepki çektikten sonra bu sözleri söylemediğini iddia etmişti. Alişan iddiasını tekrarladığı için söz konusu bölümün de ses kaydı yayınlandı.

Alişan'ın Instagram'da yazdığı ve Posta'yı sözlerini çarpıtmakla suçladığı o satırlar şöyle:

“Benim evleneceğim insan şu anda bir dizide oynuyor ve evlendikten sonrada kendi kararını kendi verir... İster çalışır, ister çalışmaz ama bana sorarsa çalışmasını istemem dedim... Evleneceğim insanın tapusunu almıyorum, her kararı ortak verırız dedim... Ben insanların kafasında yaratmaya çalıştığınız adam hiçbir zamam olmadım ve olmayacağım... Ne ayağına terlik isteyen, ne ayağını yıkatan, ne de karısına sahibi gibi davranan adam değilim! Bu da sondur bir daha gazete ropörtajı vermeyeceğim.”