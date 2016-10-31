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Alişan, "Ne zaman evleneceksin" diye soran Erdoğan'a söz verdi: 6 ay içinde

"Bir dahakine eşimle geleceğim"

31 Ekim 2016 11:46

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda şarkıcı Alişan'a "Ne zaman evleneceksin?" diye sordu. Alişan'ın Erdoğan'a cevabı ise "6 ay içinde evleneceğim" oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna sanat dünyasından da birçok isim katıldı.

Orhan Gencebay, Esral Erol, Nihat Doğan ve daha pek çok ünlü isim bu resepsiyonda buluştu. 29 Ekim resepsiyonunda Alişan da katılımcılar arasındaydı. Erdoğan ile görüşen ve tokalaşan Alişan, bu kareyi instagram hesabından paylaştı.Bu buluşma ile ilgili olarak "söz verdim Cumhubaşkanımıza, söz ağızdan çıktı" yorumunu yaptı.

Ece Erken'i kesmiş

Aynı fotoğrafı Ece Erken de paylaşınca detay göründü. Fotoğraf karesinde yer alan Erken'in fotoğraftan çıkarıldığı ortaya çıktı. Kendi hesabından paylaştığı fotoğrafa Erken, "Alişan karede olmasa şaşardım zaten" yorumunu yaptı.

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