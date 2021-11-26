Alişan’dan yeni televizyon programı

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı bir süre önce Koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, yeni bir televizyon programına hazırlandığını duyurdu. Tek başına program yapacağını söyleyen Alişan Bostancı konseri için de detay verdi. Alişan "Konserin içerisinde stand-up olacak" dedi.

Geçen aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı Koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, önceki akşam yeğenleri Eyşan ve Ceylan'la bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü sanatçı, gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu. Alişan, TRT 1 ekranlarında programa başlayacağını duyurdu.

"Tek başıma yapacağım"

Snob Magazin'in haberine göre, Alişan, "Tek başıma yapacağım bir iş olacak. Bundan önce yaptığım sabah programı gibi, sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim, güzel bir program olacak" dedi.

Program çekimleri için yeğenleriyle Gaziantep ve Urfa arası mekik dokuduğunu söyleyen şarkıcı, "Ara ara gidip böyle çekimler yapacağım" dedi.

Öte yandan hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alacağını belirten Alişan, "Mart ayında Bostancı Gösteri Merkezi'nde görkemli bir konser vereceğim. Bu konserin içerisinde stand-up olacak. 1996'dan günümüze kadar ulaşan Alişan'ı anlatacağım" şeklinde konuştu.