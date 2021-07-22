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Alişan'dan hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'a veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor

22 Temmuz 2021 11:54

Ünlü şarkıcı Alişan, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş için bir veda mesajı yayımladı. Alişan, "2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu" dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın dört haftadır yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Dün düzenlenen cenaze töreninde Alişan ve ailesi, Selçuk Tektaş'ı gözyaşlarıyla uğurladı. Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'ndatoprağa verildi.

Alişan akşam saatlerinde kardeşine bir veda paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Abim bizi öksüz bıraktın gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı. 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu, Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'n bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah."

TIKLAYIN - Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

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