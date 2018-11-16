Alişan: Cumhurbaşkanı'nın yanına gittiğim için ‘yalaka' dediler

Şarkıcı Alişan, Cumhurbaşkanlığı Vizyon Toplantısı’na katılmasının ardından kendisine “Sanatçı değil bunlar, saray soytarısı, yalaka” yakıştırmalarında bulunulduğunu belirterek, “Devletinin, milletinin, cumhurbaşkanının yanına olan insanlara, iş bulmak için gidiyorlar deniyor. Biz ağzımızla kuş tutsak bile olmaz. Herkese yaranamazsın. Defalarca kendimi ifade etmeme rağmen anlatamadım” dedi.

Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Alişan, “Ben Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim için. Ta cezaevindeki ziyaretimden bugüne kadar tek bir şey istememişimdir. Bunu da açık yüreklilikle söyleyeyim AK Parti iktidarı bu sene 17'inci ya da 18'inci senesi, bu sene içinde 20 tane belediye konseri yapmadım. Eskiden daha fazla konsere gidiyordum” diye konuştu. Alişan, şöyle devam etti:

“Allah yardım ediyor ondan bir yerlere geldim. Ama insanların gözünde sanki biz daha fazla işve para kazanmak için yalakalık yapıyormuşuz gibi. Belki yakınlarında böyle insanlar vardır ama beni aynı kefeye koymaları üzüyor. Çünkü ben Cumhurbaşkanı'nı cani gönülden seviyorum. Bundan sonra da yanında olacağım."