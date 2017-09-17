Alış veriş merkezinde Aleyna Tilki izdihamı

Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de sahneye çıkan şarkıcı Aleyna Tilki, sevilen şarkılarını seslendirdikten sonra alışveriş merkezini hınca hınç dolduran hayranları için imza dağıttı. İmza dağıtımı sırasında zaman zaman yaşanan izdiham nedeniyle özel güvenlik görevlileri ile sanatçının hayranları arasında gerginlik yaşandı.

Edirne\'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen organizasyonda genç şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarıyla bir araya geldi. Tilki, konserine \'Cevapsız Çınlama\' şarkısıyla başladı. Kendi şarkılarının yanı sıra popüler şarkılar da seslendiren Tilki, hit olan \'Sen Olsan Bari\' isimli şarkısını da seslendirdi. Çoğunluğu çocuk hayranlarından oluşan Tilki\'nin konserine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Tilki\'yi dinlemeye gelenler alışveriş merkezinin salonunu doldururken, yer bulamayanlar hizmet dışı bırakılan yüürüyen merdivenlerde yer alarak Aleyna Tilki\'yi dinleme imkanı buldu.

Sahneyi partneri DJ Emrah Karaduman ile birlikte paylaşan Tilki, sevilen şarkılarını seslendirdikten sonra fotoğraflarının yer aldığı kartpostallarını imzaladı. Yoğunluk nedeniyle imza sırasında yaşanan izdiham yüzünden Tilki\'nin hayranlarıile özel güvenlik görevlileri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

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