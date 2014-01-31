Alın yazısının altındaki sır çözüldü mü?



"Eğer şöyle yaparsam böyle olur" diyen bölüm bulundu. Hala sırrı tam olarak çözülemeyen insan beyninde insanların "iyi" kararlar almasına yardımcı olan bölüm keşfedildi.

Bu bölüm her iki kaşın da hemen üstünde bulunuyor. Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar insan beynini iki farklı biçimde taradıktan sonra keşfetti. 25 kadın ve erkeğin taraması beynin bu bölümünün düzinelerce küçük bölümlerden oluştuğunu gösterdi. Ayrıca taramalar maymunların beyin taramasıyla karşılaştırıldı. İnsanların en yakın akrabası olan Makak maymunlarının beynindeki 12 bölümün 11'inin insanlarınkiyle aynı olduğu görüldü.

Alın yazısının hemen altında iki kaşın üstünde

Ancak Makak maymunlarında bu karar alma mekanizmasını sağlayan lateral frontal pole ismindeki bölümün olmadığı ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi'nden bilim adamı Matthew Rushwortg "Beyinde sadece insanda bulunan bir bölüm keşfettik. Lateral frontal pole ise tabir-i caizse "alın yazısı" denilen bölümün tam altında, her iki kaşımızın üstündeki bölümde bulunuyor."

Daha önce yapılan araştırmalar bu bölgenin çok işlevli olduğunu ortaya koymuştu. Örneğin bir şeyi yapıp yapmamaya karar vermek ve kararın sonuçlarını tahmin etmek, aksilik olması halinde neler olabileceğini öngörmek bu bölümün görevi.

Beyin cimnastiği gerçekten işe yarıyor

Bu ay yapılan bir araştırmada da bilim adamları beyin egzersizlerinin gerçekten işe yaradığını ve 10 yıl sonrasında bile ciddi fark yaratabileceğini ortaya koydu. ABD hükümetinin yaptırdığı araştırmada 74 yaşın üstündeki insanlardan mantık egzersizleri yapanların anlamlandırma yeteneklerinin geliştiği belirlendi.