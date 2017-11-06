Alim Qasimov ve Fargana Qasimova Başakşehir’de sahne aldı

İSTANBUL, (DHA) - BAHÇEŞEHİR Kültür Sanat Merkezi (BKSM) 1999 UNESCO Müzik Ödülü sahibi Alim Qasimov ve kızı Fargana Qasimova\'yı ağırladı. BKSM’de sahne alan Fargana Qasimova Türkiye’de öz vatanında olduğunu hissettiğini ifade ederek, “Türk kardeşlerimizle ortak bir dile geçmişe sahibiz. Bizim de öğrencilerimiz ve iş adamlarımız Türkiye’de. Bizler de kültür sanat alanında bu birlikteliğe destek olacağız. Müziğimizle kardeşlerimizin gönüllerini okşayacağız” dedi.

Usta sanatçı, kızı Qasimova ile birlikte Azerbaycan Halk Müziği’nin örneklerinden; \'Meni Atdin Ay Giz Ataşa\', \'Aziz Dostum\', \'Men Gelmishem Size Qonaq\', \'Elimi Bicaq Kesibdi\' şarkılarıyla salonu dolduran izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Büyük beğeni toplayan konser sonunda Alim Qasimov ve kızı Qasimova\'ya BKSM Müdürü Mahmut Yavuz gecenin anısına çiçek takdim etti.

“MÜZİĞİMİZLE KARDEŞLERİMİZİN GÖNÜLLERİNİ OKŞAYACAĞIZ”

İstanbul’da daha önce de konser verdiklerini söyleyen Alim Qasimov “Yeniden İstanbul’da ve Başakşehir gibi güzel bir ilçede kardeşlerimizle olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye’nin pek çok ilinde konserler verdik. Bizim için Türkiye öz vatanımızdır. Kardeşlerimizle ortak bir dile geçmişe sahibiz. Müziğimizle kardeşlerimizin gönüllerini okşayacağız. Başakşehir Kültür Merkezi yeni ve muhteşem bir salon. Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim de öğrencilerimiz ve iş adamlarımız Türkiye’de. Bizler de kültür sanat alanında bu birlikteliğe destek olacağız. Kızımla sahnede olmaktan mutluyum. Küçükken ben onun elini tutmuştum şimdi de o benim elimi tutuyor” diye konuştu.

\"8 YAŞINDA BABAMLA SAHNEYE ÇIKTIM\"

Usta sanatçının sahneyi paylaştığı kızı Fargana Qasimova ise, Başakşehir’de olmaktan şeref duyduğunu belirterek “Ben küçükken babamın müziklerini dinliyordum. 8 yaşında babamla birlikte sahnelere çıktım. 16 yaşında Avrupa ve Amerika konserlerine gittim. Babam benim her zaman ustam oldu, dünyanın her yerine birlikte geldik. Ona minnet borçluyum” dedi.

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