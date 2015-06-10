ALİKEV'den 'her kalem bir fidan, her fidan bir umut' kampanyası

Gezi Parkı protestoları sırasında, Eskişehir’de, eli sopalı gruplarca sokak arasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı, gerçekleştirdiği kurs, kütüphane ve burs çalışmalarının desteklenmesi için bir defter kalem seti satışa sundu.

Ali İsmail’in “özgür dünyası” için yola çıkan ALİKEV'in sitesi aracılığıyla satışa sunduğu kalemlerin arkasında, ağaç yetiştirmek için tohumlar bulunuyor. Böylece, 'Ali’nin özgür dünyası' bahçelerde, balkonlarda, evlerde yaşayacak.

Ali İsmal’in günlüğüne not ettiği toplumsal hedefleri amaç edinen vakıf, bu günlüğe ithafen bir de defter tasarladı.

Defterin ve kalemin satışı, vakıf yararına yapılacak. Çevre dostu kalem ve özel tasarım defterin satışları için tıklayın.