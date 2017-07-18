ALİKEV'den 46 düş elçisi, 55 öğrenciye burs, 13 eğitim ve atölye...

Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yaşatmak ve “toplum için gençlik” düşünü hayata geçirmek amacıyla 2014 yılında kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) 2016 yılı faaliyet raporunu yayımladı. Ali İsmail'in ailesinin de kurucuları arasında yer aldığı vakfın açıkladığı rapora göre bir yıl içerisinde 3 bin 126 kişiye ulaşıldı. Vakıf yıl içerisinde 46 düş elçisi yetiştirdi, 55 öğrenciye burs desteği verdi, toplam 160 saat süren 13 eğitim ve atölye düzenlendi.

Vakıf, 963 gönüllüsüyle gençlerin toplumsal fayda sağlayan etkinliklerde yer alamasına ön ayak olarak amaç edindikleri 'daha önyargısız, daha çatışmasız, daha eşitlikçi, daha sosyal bireyler haline gelmesini' sağladı.

Düşlerinde özgür Ali İsmail

Konuyla ilgili duygularını belirten Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi tarafından şu ifadeler kullanıldı:

"Ali İsmail 2011 yılında, yani henüz 17 yaşındayken, 'Toplum İçin Gençlik' isimli bir hareket başlatmış ve arkadaşlarını da örgütleyerek bu kapsamda birçok etkinlik yapmıştı. 'Düşlerinde Özgür Dünya' olan Ali İsmail, bu düşlerini gerçekleştirmek için birçok faaliyet yapmıştı ve toplum için yenilerini yapmayı planlıyordu. Ali İsmail şu an yaşıyor olsaydı muhtemelen toplum yararına çalışmalar yapıyor ve bu çalışmalarına kurumsal bir kimlik kazandırmayı hedefliyor olacaktı. Biz ailesi olarak, Ali İsmail'in bu hayallerini bir vasiyet olarak gördük ve onun yarım kalan düşlerini hayata geçirmek için Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nı kurduk. Bu hayalleri gerçekleştirmek için bizimle birlikte emek veren herkese binlerce teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

46 düş elçisi, 55 öğrenciye burs, 13 eğitim ve atölye...

Vakfın 2016 yılında yaptığı etkinlik ve çalışmalar raporda şu şekilde geçiyor:

"Vakıf tarafından 4 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi, 55 öğrenciye burs desteği verildi, 46 düş elçisi yetiştirildi, yıl boyunca toplam 160 saat süren 13 eğitim ve atölye düzenlendi. Vakıf kütüphanesine 10.380 adet kitap kazandırıldı, 17 film gösterimi yapıldı ve 75 takımın katılımıyla futbol turnuvası düzenlendi. İstanbul Maratonu'nda ise Emel Anne ile beraber 280 koşucu ALİKEV için koştu," ifadeleri yer alıyor"

"Gençler isterse düşler gelecek oluyor!"

Vakıf yetkilileri 2016 yılı değerlendirmesi için şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl ilk defa hayata geçirdiğimiz burs fonumuzda 55 öğrenciye destek vermeye başladık. Başlangıç hedefimiz 40 olmasına rağmen, destekçilerimizin katkıları sayıyı 52'ye çıkardı. İlk defa yer aldığımız İstanbul Maratonu'nda 'iyilik peşinde koşanlar' sayesinde artık, burs fonumuzdaki 52 gencin dört yıllık eğitim desteği garanti altında. Böylece bir daha gördük ki 'Gençler isterse düşler gelecek oluyor!'"

"Düş Elçileri Programı başlattık"

"2016'nın en büyük başarısı, gençlerin toplumun faydasına sosyal sorumluluk almaları oldu. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde 150'ye yakın genç aktif rol oynadı. 2016'nın sonunda gençlerin ALİKEV'deki sosyal sorumluluk projelerini desteklemek için Ali İsmail'in düşlerinden yola çıkarak 'Düş Elçileri' programını başlattık. Ali İsmail'in 'toplum için gençlik' hareketine sahip çıkan 46 genç, programın eğitimlerine katıldı ve kendi projeleri ile topluma hizmet için harekete geçti. 2016 yılında kaynağımızın tamamını bağışlar oluşturdu. Pek çok alanda, gönüllü desteği sayesinde zorlukları aştık. Daha gidecek çok yolumuz, yapılacak çok projemiz var. Bu adımlarda asla yalnız olmayacağımızı bilmek bize güç vermeye devam edecek.”

ALİKEV hakkında

Ali İsmail; 2011 yılında, yani henüz 17 yaşındayken, “Toplum İçin Gençlik” isimli bir hareket başlatmış ve arkadaşlarını da örgütleyerek bu kapsamda birçok etkinlik yapmıştı. Yaptıkları ilk etkinlik okulun bahçesini temizlemek olan bu grup, daha sonra huzurevi ziyareti, engelliler için mavi kapak toplama, ilköğretim öğrencilerine okumayı sevdirme, imkanları kısıtlı olan köy okullarına kitap, kıyafet desteği gönderme gibi birçok etkinlik gerçekleştirdi. “Düşlerinde Özgür Dünya” olan Ali İsmail, bu düşlerini gerçekleştirmek için birçok faaliyet yapmıştı ve toplum için yenilerini yapmayı planlıyordu. Hatta bu kapsamda yaptığı ve yapmayı planladığı etkinlikleri raporluyor ve günlüğüne yazıyordu. Günlüğünde Ali İsmail, bu yaptıklarının sebebini şu şekilde ifade etmişti; “Bu yazıları yazma amacım, sadece kendi kafamda toparlayıp, bu ekibi, gerçekten toplum için çalışan gençleri, bir yerlere vardırmak, ekibi resmiyete dökmek ve tanınmak istememdi.” Yani Ali İsmail şu an yaşıyor olsaydı da muhtemelen toplum yararına çalışmalar yapıyor ve bu çalışmalarına kurumsal bir kimlik kazandırmayı hedefliyordu. Ailesi, Ali İsmail'in bu hayallerini bir vasiyet olarak gördü ve onun yarım kalan düşlerini hayata geçirmek için Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nı kurdu.

