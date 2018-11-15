ALİKEV ile eğitime katkı 25 Kasım'a kadar devam ediyor

40. İstanbul Maratonu'nda 250 kişi, Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) ile birlikte gençlerin eğitimine katkı sağlamak üzere Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu için koştu. 230 bin TL'lik bağış toplanan kampanyalara destek 25 Kasım'a kadar devam edecek.

TIKLAYIN - Emel Korkmaz, Ali İsmail'in 'yarım kalan hayallerini' gerçekleştirmek için koşacak

Toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, insan-doğa ilişkileri de dâhil olmak üzere her türlü eşitsiz ilişkiden arınmış bir dünyayı, gençliğin katılımıyla kurarak Ali İsmail'in düşlerindeki özgür dünyayı hayata geçirmek misyonuyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), Emel Korkmaz ve 250 kişiyle birlikte 40. İstanbul Maratonu'nda eğitime katkı için koştu.

Bu sene 160 öğrenciye burs desteği sağlayan ALİKEV, maraton kapsamında 230 bin TL bağış topladı. Kampanyaya destek olmak isteyenler 25 Kasım'a kadar bağışta bulunmaya devam edebilecek.

Destek olmak isteyenler için Emel Korkmaz'ın kampanya sayfasına şuradan ulaşabilirsiniz.

Koşucular coşkuyla karşılandı

ALİKEV'in destekçileri arasında Nar Kadın Dayanışması, Öğrenci Kolektifleri ve Atanamayan Öğretmenler yer alırken; CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, sinema oyuncusu Melike Demirağ, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP Milletvekili Oya Ersoy da ALİKEV'in yanında yer alan isimlerdendi. ALİKEV adına 42 km koşan 15 kişiden biri ise Gürkan Korkmaz oldu. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan ise 42 km bitişinde ALİKEV koşucularını karşıladı.