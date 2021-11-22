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Kültür-Sanat

ALİKEV'den Genç Sanatçı Fonu Sergisi

Genç Sanatçı Fonu Sergisi, “Kentle Barışmak” temasıyla 27 Kasım’da açılıyor

22 Kasım 2021 22:40

ALİKEV tarafından düzenlenen Genç Sanatçı Fonu Sergisi, 27 Kasım'da açılacak. Emel Korkmaz ve genç sanatçıların da katılacağı sergi açılışı Galata Galeri Bu'da gerçekleşecek.

ALİKEV tarafından düzenlenen Genç Sanatçı Fonu Sergisi, “Kentle Barışmak” temasıyla 27 Kasım’da açılıyor. Sergi, genç sanatçıların proje fikirlerini ve hayallerini desteklemek, sanata ve gençlere daha çok alan açabilmeyi amaçlıyor. 

11 sanatçı eserini sergileyecek

Heykel, fotoğraf, resim, kısa film, belgeselin yanı sıra bu yıl minyatür, çinicilik, cam, ahşap gibi geleneksel el sanatlarının da desteklendiği fon kapsamında 11 genç sanatçının eserine yer veriliyor.

27 Kasım Cumartesi günü Galata Galeri Bu'da gerçekleşecek sergi açılışına Emel Korkmaz ve genç sanatçılar da katılacak.

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