"Aliens: Fireteam", PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve PC için duyuruldu

Left 4 Dead benzeri üç oyunculu co-op PvE shooter oyunu "Aliens: Fireteam" Cold Iron Studios tarafından 2021 yılında piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Aliens: Fireteam bu yaz PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve PC (Steam) için çıkış yapacak. Aliens evreninde geçecek oyunun duyurulmasıyla beraber oyun severler büyük bir heyecan yaşadı.



Filmle paralellik gösterecek olan oyun Alien üçmesindeki olaylardan 23 yıl sonrasını anlatacak.Oyuncular farklı özelliklere sahip beş oynanabilir karakter Gunner, Demolisher, Technician, Doc ve Recon arasında seçim yapacak ve çoklu görevler boyunca çeşitli düşmanlara karşı savaş verecek. Oyun çıkışıyla birçok yeniliğide beraberinde getirecek.

Oyun içerisinde RPG öğelerinin yanı sıra co-op oynanış mekanizması ile sunulacak. Sistem gereksinimleri ise henüz açıklanmadı.