İtalya’nın başkenti Roma’da sade bir törenle evlenen Alican Yücesoy ile Melisa Sözen boşandı.

İntikam dizisinin Ali Sülen’i Alican Yücesoy ve oyuncu Melisa Sözen 31 Temmuz 2013 tarihinde Roma’da sade bir nikâh töreniyle evlenmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi.

Yaklaşık 5 ay sonra Alican Yücesoy, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediğini belirten Yücesoy, “1 aydır ayrı yaşıyoruz. Sanatçı oluşumuz, çalışma saat ve günlerimizin farklı oluşu, aile birliğinin gerektirdiği düzen ve yaşam biçimine uyum sağlayamamamız bizi bu sonuca sürükledi” dedi.

Duruşmada hiçbir talepte bulunmayan çiftin boşanmalarına karar verildi.

Duruşma çıkışında vedalaştıkları da görülen çift arkadaşça ayrıldıklarını belirttiler.

Boşanma sebebi olarak ortaya atılan bir iddiaya göre Yücesoy, “Şubat” dizisinin setinde tanışıp nikah masasına oturduğu Sözen’in kıskançlığından bunaldığı için boşanmak istedi.

Ünlü oyuncunun bu konuda arkadaşlarına “Melisa beni çok kıskanıyor, bunaltıyor” diye dert yandığı ileri sürüldü.