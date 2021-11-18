Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 16'ya düştü

İSKİ’nin verilerine göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranları yüzde 42,4 seviyesine geriledi. Alibeyköy Barajı’nda ise, su seviyesi son yılların en düşük seviyelerinden birini görerek, yüzde 16,41'e düştü.

İstanbul’da, beklenen yağışların etkili olmaması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 42,4 seviyesine düştü. İSKİ’nin verilerine göre, Alibeyköy Barajı’nın doluluk oranı son 10 yılın en düşük su seviyelerinden birini görerek, yüzde 16,41'e geriledi.

Alibeyköy Barajı’nın, 18 Kasım tarihi dikkate alınarak son 10 yıla bakıldığında, en düşük doluluk oranı 2012 yılında yüzde 21,39 ölçülürken; bu rakam bugün itibarıyla yüzde 16,41 olarak kayda geçti.

Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan, Alibeyköy Barajı'na gelen vatandaşların çöplerini alana bırakması, kirliliğe neden oldu. (İHA)