Alibaba, şirket çalışanının cinsel taciz iddialarına yönelik polis soruşturmasını desteklediğini duyurdu

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, bir şirket çalışanı tarafından paylaşılan cinsel taciz iddialarıyla ilgili polis soruşturmasını desteklediğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, şirketin politikalarını ve değerlerini ihlal ettiğinden şüphelenilen ilgili tarafların askıya alındığı belirtilirken, şirketin "cinsel suistimale karşı sıfır tolerans" politikasını benimsediği dile getirildi.

Kimliği belirsiz bir kadın çalışan, Çin medyası tarafından aktarılan bir gönderide, Alibaba'nın aleyhinde iddialarda bulundu. Kadın, yöneticisini ve müşterisini cinsel tacizle suçladı.

İddiaya yönelik bir hashtag, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da en çok görüntülenen öğeler arasına girdi.

Cinsel taciz, özellikle ülkenin #MeToo hareketinden sonra, artan bir ilgi topladı.

Şimdiye kadarki en ses getiren olaylardan biri de, Pekin polisinin Çinli-Kanadalı pop yıldızı Kris Wu'nun tecavüz şüphesiyle gözaltına almasıydı.

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