K-pop müzik grubu EXO'nun eski üyesi Kris Wu, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı

Kanada vatandaşı olup Çin'de yaşayan pop yıldızı Kris Wu, tecavüz şüphesiyle Pekin polisi tarafından gözaltına alındı.

The Guardian'ın haberine göre; Koreli müzik grubu EXO'nun eski üyesi Wu, sarhoş ve bilincini kaybetmiş bir kadınla seks yapmakla suçlanmıştı. Wu suçlamayı reddetti.

Olayla ilgili röportaj veren genç kadın, Wu'nun iş ve başka fırsatlar vaadiyle baştan çıkardığı yedi kadının kendisiyle temasa geçtiğini söyledi. Bu kişilerden bazılarının 18 yaşın altında olduğu belirtildi.

Haber, sosyal medya sitesi Weibo'da en çok aranan konu olarak trend oldu ve bazı kullanıcılar Wu'nun hesabına yorum yaparak ona "Çin'den defol!" dedi.

Çin Komünist Partisi'nin resmi gazetesi People's Daily, Kanada vatandaşı Wu'nun tecavüz şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından “Yabancı uyruklu olmak koruyucu bir tılsım değildir ve adı ne kadar büyük olursa olsun, hiç kimsenin dokunulmazlığı yoktur" dedi.