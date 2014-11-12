Alibaba satış rekoru kırdı



Bekarlar Günü’nde Çin’in alışveriş sitesi Alibaba 9 milyar 300 milyon dolar ciro elde etti. Şirketin açıklamasına göre, bu geçen yılın cirosu olan 3,5 milyar dolardan yüzde 60 oranında daha fazla.

Bekarlar Günü Çin'de her yıl 11 Kasım tarihinde kutlanıyor. 90'lı yıllarda Sevgililer Günü’ne rakip olarak doğan bu günün 11 Kasım’da kutlanmasının nedeni ise bu tarihte yan yana gelen dört adet “1”.

Çin’de Bekarlar Günü’nde Alibaba siparişleri için 278,5 milyon paket gönderildiği bildirildi.

Çinli alışveriş siteleri 2009 yılından bu yana Bekarlar Gününe özel büyük indirimler ve promosyonlar düzenliyor.

Bekarların kendilerine ve bekar arkadaşlarına hediyeler aldığı bu günde, Çin'de satış ve ciro rekorları kırılıyor.