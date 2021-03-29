Ali Yörenç'in sahibi olduğu e-spor takımı Digital Athletics dünya 6.sı oldu; Avrupa ekipleri arasında birinciliği aldı

Dünya'nın en iyi 32 e-spor takımının mücadele ettiği Güney Kore’deki turnuvada Ali Yörenç'in sahibi olduğu; Şamil Özkan, Bünyamin Yalçınkaya, Murat Öztürk, Mert Güngör ve Furkan Şanlı’dan oluşan "Digital Athletics" takımı, Avrupa takımları arasında birinciliği kazandı.

3 aylık bir maratonun ardından Türkiye şampiyonun olan ve yılın e-spor takımı seçilen Digital Athletics takımı tüm dünyadan 32 takımın katıldığı, Güney Kore'de gerçekleştirilen turnuvada dünya altıncısı olurken, bugüne dek Türkiye'de kazanılan en yüksek para ödülünü de aldı.

Güney Kore'de offline olarak yapılan PGI.S turnuvası 6 hafta sürerken, "Digital Athletics", dünya sıralamasında da 6. olarak, 400 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu.

Şampiyonluğa Susquehanna Soniqs’in ulaştığı turnuvada, şampiyon takım 1 milyon 300 bin dolarlık kazanç elde etti.