Ali Türkşen, gaziyi sırtında taşıdı

SAT komandosu emekli Albay Ali Türkşen, 1996 yılında Batman Sason'da mayına basarak iki bacağını kaybeden Jandarma Er ve gazi İzzet Ertunç'u Anıtkabir'e götürdü. Türkşen, Atatürk'ün mozolesine çıkan merdivenlerde, gazi Ertunç'u sırtına alarak taşıdı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Ertunç, “Tekerlekli sandalyede olduğum için Anıtkabir merdivenlerinden çıkmak mümkün değildi. Komutanım beni sırtına aldı, Atamızın huzuruna öyle çıktık ve yine komutanımın sırtında indim. Biz bu ülke için canımızı vermeye hazırız. Ben bacaklarımı feda ettim. 15 Temmuz sonrası ise gazi ve şehitler arasında ayrımcılık olması bizi incitti. Türkşen gibi vatansever bir komutanın beni sırtında taşımasından çok duygulandım. Ama ‘Bana mı gazi oldun' diyebilecek kadar küçülen insanlar var. Vatan hainleri ve yardakçıları, tüm değerlerimize saldırıyor. Biz Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz” dedi.

Emekli Albay Ali Türkşen, Balyoz davası kapsamında Hasdal Cezaevi'nde 3.5 yıl yatmış, 16 yıl hapse mahkum olmuş ve davanın “kumpas'' olduğu ortaya çıkınca da beraat etmişti.

Türkşen de yaptığı açıklamada “Bu ülkede gazilik, gerçek anlamda anlaşılmıyor. 15 Temmuz sonrası yaşanan ayrımcılık gazilerimizi çok incitti. Şehit ve gazi kardeşlerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz” dedi.

Akşener'in partisine katıldı

Öte yandan eski SAT komandosu emekli Albay Ali Türkşen, MHP'den ihraç edilerek yeni parti için hazırlık yapan Meral Akşener'in kendisine teklif yaptığını açıkladı. Türkşen, Meral Akşener'in teklifini kabul ettiğini duyurdu.