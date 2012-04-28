Ali Taran’la Ayşe Özyılmazel’in olay evliliği jet hızıyla bitti

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında sürpriz şekilde nikâh masasına oturan gazeteci-şarkıcı Ayşe Özyılmazel ile reklamcı Ali Taran’ın olay evliliği dün resmen sona erdi.

Hürriyet'in haberine göre, önceki gün avukatı Hasan Demirel aracılığıyla Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’ne başvuran Ayşe Özyılmazel, jet hızıyla boşandı. Dün saat 10.00’da görülen duruşmaya Taran ile Özyılmazel katılmazken, her iki tarafı da avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan Özyılmazel’in avukatı Hasan Demirel, boşanmaya karar verilmesini talep etti. Demirel’in ardından söz alan Ali Taran’ın avukatı, müvekkilinin de boşanmak istediğini belirten bir dilekçe sundu. Bunun üzerine hakim Emin Arıcı, “şiddetli geçimsizlik sonucu evliliğin temelden sarsıldığını” belirterek çifti tek celsede boşadı. Hasan Demirel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, tarafların evliliklerinin bir yılı doldurmadığını belirterek, müvekkilinin maddi ya da manevi bir talebi olmadığını, duruşmada bir kişinin tanık olarak dinlendiğini ve boşanma kararı verildiğini kaydetti.

Ali Taran, boşanmadan bir gün önce İstinye Park’ta görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü reklamcı, muhabirlerin “Eşinizle boşanıyor musunuz?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi: “Aramız limoni. Daha hiçbir şey belli değil. Sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Ama üzülmüyorum. Çok da önemli değil.” Ayşe Özyılmazel de boşanmanın ardından Twitter’ından kendisine iyi dileklerde bulunan takipçilerine “Hayırlısı olsun inşallah” diye karşılık verdi.