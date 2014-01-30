Ali Sürmeli'ye 'yasaları öğrenme' cezası

Oyuncu Ali Sür­me­li, kız arkadaşını ‘kas­ten ya­ra­la­ma­’ su­çun­dan mah­kum ol­du. Mah­ke­me, ün­lü oyun­cu­nun 3 bin TL pa­ra ce­za­sının yanı sıra ‘top­lu­mun ya­sa­la­ra bağ­lı bir fer­di’ ol­ma­sı için reh­ber­lik hiz­me­ti al­ma­sı­na ka­rar ver­di. Sür­me­li ay­rı­ca, 5 yıl için­de kas­ten bir suç iş­le­me­si ya da reh­ber­lik hiz­me­ti al­ma­ma­sı ha­lin­de ye­ni­den yar­gı­la­na­cak. Oyun­cu o gün­ler­de ‘Ni­ye yu­mur­ta at­tı­­nız?’ so­ru­su­na “Kıs­kan­dı­ğım içi­n” ce­va­bı­nı ver­miş­ti.

Sür­me­li­ geç­ti­ği­miz yıl kız ar­ka­da­şı Sul­tan Er­tuğ­ru­l'a sah­ne­de yu­mur­ta atmıştı.