Ali Sürmeli'ye 'yasaları öğrenme' cezası

Oyuncu Ali Sürmeli, kız arkadaşını ‘kasten yaralama’ suçundan mahkum oldu. Mahkeme, ünlü oyuncunun 3 bin TL para cezasının yanı sıra ‘toplumun yasalara bağlı bir ferdi’ olması için rehberlik hizmeti almasına karar verdi. Sürmeli ayrıca, 5 yıl içinde kasten bir suç işlemesi ya da rehberlik hizmeti almaması halinde yeniden yargılanacak. Oyuncu o günlerde ‘Niye yumurta attınız?’ sorusuna “Kıskandığım için” cevabını vermişti.
Sürmeli geçtiğimiz yıl kız arkadaşı Sultan Ertuğrul'a sahnede yumurta atmıştı.