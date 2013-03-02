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Ali Sürmeli sahnede öpüşen eski sevgilisine yumurta attı!

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi Sultan Ertuğrul'a yumurtalı saldırıda bulunduğu iddia edildi

02 Mart 2013 12:58

NTV'de yayınlanan Gece-Gündüz programına katılan oyuncu Özge Özder, "Matmazel Juliet" adlı oyundaki rol arkadaşı Sultan Ertuğrul'un eski sevgilisi Ali Sürmeli'nin yumurtalı saldırısına uğradığını söyledi.

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi Sultan Ertuğrul'a yumurtalı saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Açıklama Yekta Kopan'ın sunduğu Gece-Gündüz programına katılan oyuncu Özge Özder'den geldi.

Özder, başrollerini Teoman Kumbarıcıbaşı ve Sultan Ertuğrul ile paylaştığı "Matmazel Juliet" adlı oyun sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Biz bugün üçüncü defa İstanbul'da oyumuzu oynadık. Ali Sürmeli oyunun galasına da gelmişti. Sürmeli, yönetmen Mehmet Ergen'e Sultan'ın sahnedeki öpüşme sahnelerinden duyduğu rahatsızlığı da iletmişti.

O zaman neden eleştiride bulunduğunu anlayamadan, duygusallığına verdik. Sonradan bazı arkadaşlarıyla birlikte bu geceki oyun için bilet aldığını öğrendik. Oyuna geleceğini biliyorduk ve herhangi bir önlem almadık.

Arkadaşlarıyla birlikte oyunu izlemeye geldi ve oyunun bir bölümünde çıktı. Onun gittiğini sandık. Fakat arkadaşları oyun sonunda tebrik etmek için Sultan'ı yukarı çağırdı. O sırada Ali Sürmeli ortaya çıkarak önceden hazırlamış olduğu yumurtaları seyircilerin gözü önünde oyuncu arkadaşıma atmaya başladı.

Bütün bunlar sahne üzerinde öpüştüğü için oldu. Seyircilerin önünde bizi küçük düşürdü. Ama ben asıl kendisini küçük düşürdüğünü düşünüyorum. Şu anda konuyla ilgili karakolda zabıt tutuluyor. Kadına şiddeti hep başkaları üzerinden konuşurken bunu yapanın bir oyuncu olmasını aklım almıyor."

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