Ali Sunal'dan 'kavga' açıklaması

Oyuncu Ali Sunal ve Berkay'ın müzik gürültüsü yüzünden geçtiğimiz gün tartıştığı iddia edildi. Ali Sunal, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Berkay'ı da videoya etiketleyerek açıklama yapan Sunal, "Bir kavga olayı varmış haberimiz yok. Berkay'ı çok severiz, otel de komşumuz. Asla böyle bir kavga olmadı. İlgilenene merak edene duyurmak istedim" dedi.

Berkay da bu videoyu paylaşarak, “Beni seviyorlar, yazsınlar dedecim” yorumunu yaptı.

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