Ali Sunal'dan 'Ayşegül Atik' mesajı: Benim güzel ustam, mekanın cennet olsun

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="rhd-article-spot">Oyuncu<strong> Ali Sunal, </strong> 'En Son Babalar Duyar' dizisinde beraber rol aldığı tiyatro oyuncusu <strong>Ayşegül Atik</strong> için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. </p>\n<p>Sunal, "Ah Ayşegül ablam ah, benim Şükran annem ah! Benim güzel ustam. Mekanın cennet olsun. Mustafan senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı." ifadesini kullandı. </p>\n<div class="rhd-all-article-detail ">\n<p>Bir süredir kanser tedavisi gören Ayşegül Atik 72 yaşında yaşamını yitirdi. </p>\n</div>\n</body>\n</html>