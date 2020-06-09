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Kültür-Sanat

Ali Sunal'dan 'Ayşegül Atik' mesajı: Benim güzel ustam, mekanın cennet olsun

09 Haziran 2020 15:18

Oyuncu Ali Sunal,  'En Son Babalar Duyar' dizisinde beraber rol aldığı tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. 

Sunal, "Ah Ayşegül ablam ah, benim Şükran annem ah! Benim güzel ustam. Mekanın cennet olsun. Mustafan senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı." ifadesini kullandı. 

Bir süredir kanser tedavisi gören Ayşegül Atik 72 yaşında yaşamını yitirdi. 

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