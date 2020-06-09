Ali Sunal'dan 'Ayşegül Atik' mesajı: Benim güzel ustam, mekanın cennet olsun

Oyuncu Ali Sunal, 'En Son Babalar Duyar' dizisinde beraber rol aldığı tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Sunal, "Ah Ayşegül ablam ah, benim Şükran annem ah! Benim güzel ustam. Mekanın cennet olsun. Mustafan senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı." ifadesini kullandı.