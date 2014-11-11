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Yaşam

Ali Sunal: Babam çok özledim seni

Ali Sunal babası Kemal Sunal'ın doğum günü için instagrama düştüğü notta babasına duyduğu özlemi dile getirdi

11 Kasım 2014 13:35

Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal'ın bugün doğum günü. Sunal'ın oğlu Ali Sunal bugün instagram hesabından babası için fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Gül Sunal'ın eşi Kemal Sunal'a 70'inci yaş günü hediyesi için kaleme aldığı kitap yer aldı. 

Ali Sunal, fotoğrafın altına düştüğü notta babasına duyduğu özlemi dile getirdi. Sunal notunda, "Babam çok özledim seni. Bu yıl annem sana 70'inci yaş hediyesi olarak bu kitabı yazdı. O kadar içten anlatmış ki, bize olan hasretimi bu kitapla dayanılır hale getiriyorum. Sen herşeyin en güzelini hakediyosun melek babam" dedi.

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