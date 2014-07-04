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Kültür-Sanat

Kemal Sunal’ın hayatı kitap oluyor

Gül Sunal: Halk Kemal’i bağrına basmış durumda. Nasıl yaşadığı zaman ilgi görüyorsa şimdi de aynı ilgiyi görüyor

04 Temmuz 2014 14:07

Kemal Sunal’ın ölümünün 14. yıl dönümünde eşi Gül Sunal, “Bütün yaşadıklarımızı, evimizi, çocuklarla olan iletişimini, bütün aile ile olan iletişimini, nasıl yaşadığımızı anlatmaya çalıştım” diyerek Kemla Sunal’ın hayatını kitaplaştırdığını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Gül Sunal, Kemal Sunal’ı hem aile olarak kendilerinin hem de Türk halkının çok özlediğini söyledi. Sunal, “Bizler de, Türk halkı da Kemal Sunal’ı çok özlüyor. Bu net bir şekilde belli. Çünkü bu elbiselerini, kostümlerini, fotoğraflarını öpüyorlar ve onlara sarılıyorlar. Kabri başında her gün, ölüm yıldönümü olmasına gerek yok onun kabri başına gittiğimizde en az 3-5 kişi orada oluyor. Hafta sonları dolu oluyor. Hatta bazıları ‘Senin için fotoğraf çektirdim’ diyerek yanında getirdiği vesikalık fotoğraflarını Kemal Sunal’ın kabrine gömüyor. Yani sevenleri için Kemal Sunal hep yaşıyor gibi. Bize tabii aile olarak zor. Çünkü biz babamızı kaybettik. Ama hala anılıyor olması artık ölümsüz olduğunu gösteriyor. Bu da bize gurur veriyor. Yaptıkları, emekleri boşa gitmemiş onu görüyoruz. Halk Kemal’i bağrına basmış durumda. Nasıl yaşadığı zaman ilgi görüyorsa şimdi de aynı ilgiyi görüyor” dedi.

Sunal kitapla ilgili olarak şöyle konuştu:  “Kemal’le olan hiçbir anımı unutmuyorum, kendime unutturmuyorum da. Bu anıları ben bir kitapta topladım. Onun da buradan müjdesini vereyim. O da yakın zamanda yayınlanacak. Bütün yaşadıklarımızı, evimizi, çocuklarla olan iletişimini, bütün aile ile olan iletişimini, nasıl yaşadığımızı anlatmaya çalıştım. Şu anda editörle çalışma aşamasındayız. İnşallah birkaç ay içerisinde kitabı çıkartmayı düşünüyoruz. Ama kitabın ismini şu an için koyamadım. Birkaç isim düşünüyorum ama karar veremedik. Onu da birlikte karar vereceğiz inşallah.”

 

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