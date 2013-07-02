Ali Şen: Galatasaraylılar böyle bir şey yapmaz

Enver Aysever'in sunduğu Aykırı Sorular programına konuk olan Ali Şen, Fenerbahçe'nin ceza alması için Galatasaraylıların UEFA'ya baskı yaptığı iddialarını değerlendirdi.

Ali Şen yaptığı açıklamada, 'Galatasaraylılar ceza almamız için bizim aleyhimizde çalışıyormuş. Asla öyle bir şeye inanmam. Öyle bir şey olması mümkün değildir. Eminim ki, en anti Fenerbaçeciler ve en anti Ali Şenciler dahil kim varsa bu konuda bizim aleyhimize adım attıklarına dair hiç kimse beni inandıramaz' ifadelerini kullandı.