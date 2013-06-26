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Mutlu'nun UEFA yorumu: Türkiye'yi en iyi GS temsil ediyor, sıkıntı yok

UFEA'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verdiği cezaya değinen Mutlu, 'Avrupa kupalarında en iyi temsil görevini Galatasaray yürüttüğü için bir sıkıntı çekmeyeceğiz, merak etmeyin!' dedi

26 Haziran 2013 19:59

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, bir grup Batmanlı öğrenciyle bir araya geldiği programda, futbol sohbeti yaptı. Mutlu, UEFA’nın Fenerbahçe ve Beşiktaş’a verdiği cezayı, “Avrupa’da Türkiye’yi en iyi Galatasaray temsil ettiği için problem yok.” şeklinde değerlendirdi. Batman’dan gelen bir grup öğrenciyle Üsküdar’daki programda bir araya gelen Vali Hüseyin Avni Mutlu, öğrenciler tarafından alkışlarla ve tezahüratlarla karşılandı. Mutlu, lehine yapılan tezahüratlara, “Güzel sloganlar bunlar.” yorumunu yaptı.

 

'Sıkıntı çekmeyeceğiz merak etmeyin'

 

Öğrencilerle futbol muhabbeti yapan Mutlu, öğrencilerden hangi takımı tuttuklarına ilişkin el kaldırmaları istedi. Fenerbahçelilerin el kaldırmasının ardından Mutlu, “Son kararlardan sonra bayağı umutlu olmanız lazım. 2+1 yıl.” diye konuştu. Mutlu, “Alanlar Avrupa’da bize kaldı.” dedikten sonra, “Galatarasaylıları görelim!” diye sordu. Bunun üzerinde salonda büyük bir alkış koptu. Daha sonra Mutlu, “Avrupa kupalarında en iyi temsil görevini Galatasaray yürüttüğü için bir sıkıntı çekmeyeceğiz, merak etmeyin!” ifadelerini kullandı.

Vali Hüseyin Avni Mutlu attığı tweet'le "Batmanlı gençlerle sohbetimizde Fenerbahçemiz ve Beşiktaşımızla gurur duyduğumuzn yansıtılmaması önemli bir eksiklik" dedi.

 

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