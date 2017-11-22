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Kültür-Sanat

Ali Poyrazoğlu, İKÜ'de tiyatroseverlerle buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, Aralık ayının ilk etkinliğinde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nu ağırlayacak

22 Kasım 2017 13:50

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, Aralık ayının ilk etkinliğinde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nu ağırlayacak.  

Ali Poyrazoğlu\'nun yazıp yönettiği “Ben Eskiden Küçüktüm” tiyatro oyunu, 5 Aralık Salı akşamı saat 19.00’da İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde izleyicisiyle buluşacak. Oyuncuların, palyaçoların, kuklaların, canlı müziğin ve dansın iç içe geçtiği müzikal komedi, Ali Poyrazoğlu’nun “Tamamla Biz Ey Aşk” ve “Bir Sen Kaldın Yalnızlık Gelince”dalı kitaplarından sahneye uyarlandı. Oyunda; tiyatronun perdesinin, koltuklarının, kostümlerinin, anılarının, kulise asılı kalmış tiradların komik öykülerin satıldığı bir açık arttırmanın öyküsü sahneye taşınıyor.

(FOTOĞRAF)

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