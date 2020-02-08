Tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu'dan gazeteci Yazgülü Aldoğan'a: Çamur gibi bir yazı yazdı

Tiyatro yazarı ve yönetmeni Ali Poyrazoğlu, 'Tamamla bizi ey aşk' oyununa davet ettiği Cumhuriyet kültür sanat yazarı Yazgülü Aldoğan'ın, oyunu hakkında yazdığı yazıda "Donun içinde ne olduğunu bile görecektik" iddiasına tepki gösterdi. Oyununu 3 yıldır sahnelediğini söyleyen Poyrazoğlu, Twitter hesabından Aldoğan'a tepki göstererek "Yalan söylüyor. Tiyatronun “gibi yapmak”olduğunu bile bilmiyor. 3 yıldır oynuyorum bu oyunu. 3 yıllık seyirci şahitim var" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesi kültür sanat yazarı Aldoğan, Poyrazoğlu'nun oyununu eleştirdiği yazısında, oyundaki karakterin rest çekme sahnesi için “Donumu mu alacaksın, her şey senin zaten” diye paralanıyor ve ondan sonrası, yok artık dedirten cinsten. Donun içinde ne olduğunu bile görecektik, baksaydık desem! Biraz da bize mi yapıyor acaba, sahneden inip önümüze geliyor indiriyor donu çünkü" ifadelerini kullandı.

Aldoğan'ın yazısında sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap veren Poyrazoğlu, "Cumhuriyett'e sanat sayfası yöneticisi Yazgülü Aldoğan tiyatromu, beni, oyuncu arkadaşlarımı ve seyirciyi küçümseyen, dalga geçen çamur gibi bir yazı yazdı" dedi. Yazıya tepki gösteren Poyrazoğlu, "Yalan söylüyor. Tiyatronun “gibi yapmak”olduğunu bile bilmiyor. 3 yıldır oynuyorum bu oyunu. 3 yıllık seyirci şahitim var. Yalancı" ifadelerini kullandı.

Aldoğan'ın yazısının gündeme gelmesiyle birlikte oyunu daha önce izlediğini ifade eden birçok kullanıcı Cumhuriyet'te yer alan yazıya tepki göstererek Poyrazoğlu'na destek oldu.