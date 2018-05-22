Ali Öztunç: CHP'de kimse tasfiye edilmez

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CHP\'nin milletvekili listelerini hazırlayan ekipte yer alan Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen\'in \'Abdullah Gül\'e karşı çıktığım için tasfiye edildim\' yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak, \"Açıklamayı bilmiyorum, içeride böyle bir şey konuşmadı, yok öyle bir dünya. Yani, CHP\'de kimse tasfiye edilmez\" dedi.

CHP Kahramanmaraş İl Teşkilatı, parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile Kahramanmaraş milletvekili adaylarını basına tanıttı. İl Başkanı Esat Şengül\'ün ev sahipliği yaptığı toplantıya milletvekili adayları Ali Öztunç, Selim Sümen, Mehmet Çarman, Faik Kılınç, Onur Gürbüz, Ayşegül Yaycıoğlu ile Azize Çuhadar katılırken, diğer aday Uğur Şevran kent dışında olduğu için katılamadı.

CHP Parti Meclisi üyesi ve aynı zamanda Kahramanmaraş\'tan 1\'inci sıra milletvekili adayı olan Ali Öztunç, Kahramanmaraş\'ın en kaliteli, en genç ve dinamik aday listesinin CHP\'nin listesi olduğunu söyledi. Kahramanmaraş\'ın 8 olan milletvekili sayısının 7\'sinin Ak Parti\'de olduğunu hatırlatan Öztunç, \"O sayılara erişmeleri mümkün değil. 4\'te kalırlarsa büyük bir başarıdır. 3 de olabilirler, öyle görünüyor tablo\" diye konuştu.

\'SABAHA KADAR ADAY LİSTESİ YAPTIK\'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ali Öztunç, partide küskünler olup olmadığıyla ilgili soru üzerine, \"Bizim patimizde küskün yok. Geçmiş dönemlerde olabiliyordu, olurdu. Siyasette biliyorsunuz adaylıklar olur, zor bir süreçtir. Ben Parti Meclisi üyesiyim. Biz, iki gün önce gece sabaha kadar tüm Türkiye\'nin milletvekili aday listelerini yaptık. Yanımda oturan bir arkadaşım mevcut milletvekiliydi o toplantıda, listede yoktu. Bu zor bir süreçtir ama sonuçta mesele eğer partinin iktidara yürümesiyse bireysel olarak da herkes bu fedakârlığı yapar\" dedi.

\'CHP\'DE KİMSE TASFİYE EDİLMEZ\'

Bu seçimde aday gösterilmeyen CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen\'in, \'Abdullah Gül\'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim\' yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Ali Öztunç şunları söyledi:

\"Açıklamayı bilmiyorum, içeride böyle bir şey konuşmadı, yok öyle bir dünya. Yani, CHP\'de kimse tasfiye edilmez. Haluk Bey benim arkadaşımdır, yıllardır tanırım, \'ağabey\' diye hitap ederim. Bu bir görevdir. Geçen seçimlerde Haluk ağabey liste başıydı, milletvekili oldu. Geçmiş dönemlerde il başkanlığımızı yapmış, milletvekili adayımız olmuş bir arkadaşımız, Trabzon adayımızdır. Hepimiz nefis sahibiyiz, insanoğlunun nefsi vardır önemli olan o nefsi yenmektir. Olur, kırgınlıklar küskünlükler ilk birkaç gün olur, insan \'ben niye olamadım?\' diye düşünür. Hele hele vekilse, vekillikten düşüyorsa bu daha da ağır olur ama bunlar aşılır. Haluk Pekşen iyi bir cumhuriyetçidir ve iyi bir CHP\'lidir, iyi bir sosyal demokrat, iyi bir vatanseverdir. Haluk Pekşen emin olun belki de bizden daha fazla çalışacaktır. Bizde kırgınlık, küskünlük olmayacaktır.\"



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