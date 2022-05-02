Ali Özgentürk: ‘Endişe’ ile ‘Sürü' filmlerinin senaryoları Yılmaz Güney’e değil bana ait

Yapımcı - senarist ve yönetmen Ali Özgentürk, ‘Endişe’ ile ‘Sürü’nün filmlerinin senaryosunun bilindiği ve afişlerinde yazdığı gibi Yılmaz Güney’e değil, kendisine ait olduğunu söyledi.

HaberTürk’ten Mehmet Çalışkan, 'Endişe' filmi ile ilgili Özgentürk’ün “Endişe’nin afişini de koymuşsun. Tarihi gerçeği belgelemek gerekir. ‘Endişe’nin senaryo yazarı benim. O günlerde Yılmaz Güney, cinayet nedeniyle hapse girdi. Dağıtımcılar da afişte Yılmaz Güney’in adı olsun diye ısrar ettiler. ‘Senaryo: Yılmaz Güney’ diye yazmak zorunda kaldılar. Filmi Şerif Gören yönetti, ona da sorabilirsin. Hiç değilse hakikat ölmesin.” mesajı attığını yazdı.

Çalışkan gönderdiği mesajın ardından aradığı Özgentürk’ün “Sizin yazdığınız senaryo, afişte nasıl olur da Yılmaz Güney’e atfedilir?” sorusuna şu cevabı verdiğini yazdı: “Filmin senaryosunu yazabilmek için 3 ay boyunca pamuk işçiliği yaptım. Zihnimdeki hikâyeyi gözlemlerimle besleyip 3’üncü ayın sonunda senaryoyu tamamladım. Filmi aslında Yılmaz Güney yönetecekti ama cinayetten dolayı hapse girince yönetmenliği Şerif Gören üstlendi. Dağıtımcılar, afişte Yılmaz Güney’in adının olmasıyla filmin daha fazla ilgi göreceğini söyleyince yapabileceğim fazla bir şey yoktu. Hem filmin selâmeti hem de zor durumdaki bir arkadaşa yardım söz konusuydu.”

Özgentürk’ün ‘Sürü’nün senaryosunun da Yılmaz Güney’e değil, kendisine ait olduğunu söylediğini ifade eden Çalışkan, “ Bu filmin ‘senaryo yazım’ hikâyesi de ‘Endişe’den farklı değilmiş. Güney’in belirlediği ve birkaç cümleyle özetlediği hikâyeyi Ali Özgentürk senaryolaştırmış. Hapis hayatı devam eden yine Yılmaz Güney'in adının filmin izlenmesine daha fazla katkı sağlayacağı düşünülmüş.” diye yazdı.