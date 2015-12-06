Ali Nesin'den "İnsana dışkı yedirmek işkence değildir" diyen Celal Şengör'e: Bizim değerimizdir

Türkiye’nin en önemli aydınlarından Aziz Nesin’in oğlu Ali Nesin, "İnsanlara dışkı yedirmek işkence değil" diyen Prof. Dr. Celal Şengör için bizim değerimizdir dedi ve "Celal Şengör ne yapsa, ne etse de bizim değerimizdir. Fazıl Say da, Orhan Pamuk da öyledir. Bu kişilere öyle ağız dolusu laf edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Nesin, Amerikan Bilim Akademisi'ne yollanmak üzere imza kampanyası açılmasını eleştirirken kendisine gelen imza isteğini "Haddinize değil" şeklinde yanıtladığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden Celal Şengör'ü savunan Nesin'in paylaştığı mesajlar şöyle:

"Haddinize değil!"

Geçenlerde Celal Şengör gereksiz ve saçma sözler sarfetti ya. Hemen birileri bunu fırsat bilip Amerikan Bilim Akademisi'ne yollanmak üzere imza kampanyası açmış. Şengör'ü Akademi'den attırmak istiyorlar. Amerikan Bilim Akademisi'nin düşüncesini açıkladı diye bir üyesini ihraç edeceğini düşünüyorlar. Herkesi kendileri gibi bildiklerinden... Bana da geldi imza isteği. Tek cümleyle yanıtladım: Haddinize değildir! Anlaşılmamış olacak ki ne demek istediğim soruldu. "Dersinize çalışın!" dedim bu sefer. Çünkü benden imza isteyen bir doktora öğrencisiydi. Çocuğum yaşında bir büyüğüne şikayet etmiş, o da bana zehir zemberek bir mesaj atmış... Kim nerede ne hata yapmış diye ince eleyip sık dokur bazıları, sonra da leş kargaları gibi üstüne üşüşürler. Bildikleri tek doğru başkalarının yanlışıdır. Bu Celal Şengör olmaz da Murat Belge olur, o olmaz da diğeri olur. Kim olduğu önemli değil. Önemli olan yanlışı bulmak. Bulduktan sonra da hurraaa! Yanlışobur bunlar!

"Celal Şengör bizim değerimizdir"

Celal Şengör ABD Bilimler Akademisi'ne seçilmiş ilk vatandaşımızdır. Avrupa Akademisi'ne de seçilmiş ilk vatandaşımızdır. Rus Akademisi'ne Fuat Köprülü'den sonra seçilmiş ikinci vatandaşımızdır. Tüm bu akademilere seçilmiş yegâne vatandaşımızdır.

Celal Şengör'ün misafir profesör olarak ders verdiği yurtdışındaki kurumlar:

Collège de France, Fransa

Oxford Üniversitesi, İngiltere

Caltech, A.B.D

Salzburg Lodron-Paris, Avusturya

Ya! Kolay mı sanıyorsunuz bu okullardan davet almayı?

Celal Şengör'ün ödüllerinden bazıları:

Londra Jeoloji Cemiyeti, Başkanlık Ödülü [1984]

Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi, Şeref Bilim Doktoru (Docteur ès sciences honoris causa) [1988]

Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyeliği [1991]

Rusya Doğa Bilimleri Akademisi üyeliğine seçildi [1994]

Fransız ve Amerikan jeoloji dernekleri şeref üyeliğine seçildi [1994]

Fransız Fizik Cemiyeti ve École Normale Supérieure Vakfı, Rammal Madalyası [1994]

Fransız Bilimler Akademisi tarafından yerbilimleri dalında büyük ödül (Lutaud Ödülü) ile taltif edildi [1997]

Collège de France Madalyası [1998]

Londra Jeoloji Cemiyeti, Bigsby Madalyası [1999]

ABD Ulusal Bilimler Akademisi yabancı üyeliğine seçilen ilk Türk oldu [2000]

Guztav-Steinman Madalyası [2010]

Leopoldina Doğa Araştırıcıları Akademisi üyeliğine seçildi [2013]

Sizi, bir bilim insanının bu kadar başarıyı elde etmesi için ne kadar çalışmış olabileceğini düşünmeye davet ediyorum. Ne kadar zamanlık bir çalışmayla elde edilir bu başarı? Kaç saat dirsek çürütmüştür acaba? Ve nelerden feragat ederek?

Celal Şengör bizim değerimizdir. Ne yapsa, ne etse bizim değerimizdir. Fazıl Say da, Orhan Pamuk da öyledir. Bu kişilere öyle ağız dolusu laf edemezsiniz. Bin defa haklı olduğunuza inansanız da edemezseniz. Oturun ve "o kim, ben kim, o hayatta ne yaptı, ben ne yaptım" diye bir düşünün. Yani haddinizi bilin.

"Eleştirmek marifet değildir"

Marifet, Celal Şengör'ün o sözlerini eleştirmekte değildir, onu önünde klavyesi olan herkes yapıyor. Sadece marifet değil, olgunluk ve büyüklük ve değerbilirlik o sözler karşısında susmaktır, başını başka yöne çevirmektir.