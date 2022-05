Ali Koç: Romanya ve Ankara yatırımı, batarya üretiminde Türkiye'ye küresel avantaj sağlayacak

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, üst üste açıklanan Romanya ve Ankara batarya yatırımına ilişkin olarak, "Koç Holding ile Ford ve SK On Co., Ltd.’nin imzaladığı mutabakat ise batarya üretiminde Türkiye’ye çok önemli bir küresel rekabet avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçecek" dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, bugün Koç Holding ve Ford Otosan’ın eş zamanlı yaptığı açıklama ile duyurduğu iki büyük yatırıma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ali Koç, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını Ford Otosan’ın bünyesine katmak üzere Ford ile anlaşmaya varıldığını, ayrıca Ford Motor Company, SK On Co., Ltd. ve Koç Holding arasında batarya üretimi yatırımına katılmak üzere bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması imzalandığını belirtti.

Ali Y. Koç, “Dünyanın karşı karşıya olduğu belirsizliklere rağmen ülkemize olan inancımızla var gücümüzle çalıştığımızı her fırsatta vurguluyorum. Ne büyük gurur ki; böyle olağanüstü zorlu koşulların olduğu bir dönemde tarihimizin en büyük otomotiv yatırımlarını art arda açıklıyor, ülkemizde otomotiv endüstrisinin dönüşümüne liderlik ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarını ülkemizin bataryası dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline getirecek yatırımımızı Sayın Cumhurbaşkanımız ile açıklarken, bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak gördüğümüzü belirtmiştim. Ford Otosan bunu teyit eder nitelikteki gelişmelerle ülkemizi ve Topluluğumuzu gururlandırmaya devam ediyor. Romanya’daki üretim sorumluluğu ile şirketimiz uluslararası bir üretim şirketi haline gelirken, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü unvanını pekiştirecek. Koç Holding ile Ford ve SK On Co., Ltd.’nin imzaladığı mutabakat ise batarya üretiminde Türkiye’ye çok önemli bir küresel rekabet avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçecek. Süreçteki yönlendirmeleri ve destekleri için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ve Sayın Bakanımıza içtenlikle teşekkür ederim. Bu başarılara ulaşmamızı mümkün kılan her bir çalışma arkadaşımla gurur duyuyor, teşekkür ediyorum” dedi.

TIKLAYIN - Ford Otosan, Romanya'da fabrika satın aldı