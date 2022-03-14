Ford Otosan, Romanya'da fabrika satın aldı

Ford Otosan, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyesine katmak üzere Ford ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Türkiye’nin en çok ihracat yapan otomobil şirketi Ford Otosan geçtiğimiz yıl otomotiv sanayinin elektrikli dönüşümüne liderlik etme misyonuyla, Kocaeli’de elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirileceği, 20,5 milyar TL’lik yeni yatırımını da açıklamış, bu kapsamda 210 bin araçlık yeni kapasite ekleyeceğini belirtmişti.

Ford Otosan Craiova fabrikasında tasarımını ve mühendisliğini kendisinin yaptığı Yeni Nesil Courier aracını ve tam elektrikli versiyonunu üretecek. Ayrıca, hali hazırda Craiova’da üretilen Ford Puma ve Ford Puma’nın yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 lt benzinli EcoBoost motorların üretimini gerçekleştirecek.

575 milyon euro'ya satın alınacak

Avrupa’nın ticari araç üretim lideri ve Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford Otosan, şirketin büyümesinde stratejik bir hamle yaparak Ford’un Craiova fabrikasını 575 milyon euro işlem bedeli ile satın almak üzere anlaşma imzaladı. Ayrıca tesisin gelecekteki kapasite kullanım oranı dikkate alarak en fazla 140 milyon avroya kadar ilave ödeme yapılması konusunda taraflar anlaşmaya vardılar.

Ford Otosan’ın yurt dışı operasyonlara açılmasını sağlayacak bu anlaşma ile Ford’un Craiova’da yer alan araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford Otosan’a geçecek.

Yıllık üretim kapasitesi 900 bine çıkacak

Ford Otosan geçtiğimiz yıl açıkladığı yatırım ile Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650 bin araca çıkaracağını açıklamıştı. Craiova fabrikasının 250 bin araçlık kurulu kapasitesinin de eklenmesi ile şirketin toplam yıllık üretim kapasitesi 900 bin aracın üzerine çıkarken, çalışan sayısı da 20 bini geçecek.



Anlaşmanın tamamlanması ile Ford Otosan 2 ülkede 4 fabrikası ile Transit, E-Transit, yeni nesil 1 ton Transit Custom ve tam elektrikli versiyonu, yeni Transit Courier, ve yeni Transit Courier tam elektrikli versiyonu, Ford Puma ve yeni Ford Puma tam elektrikli araçlarının yanı sıra Ford Trucks markalı araçları ve Rakun’u üretecek.