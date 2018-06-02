Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? || Fenerbahçe'de tarihi genel kurul

20 senedir sarı lacivertli takımın başında olan Aziz Yıldırım’ın bir dönem daha görevde kalmak için rakibi Ali Koç’la yarışacağı, Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı.

Ülker Stadyumu'nda saat 10:30'da başlayan genel kurul 26 bin 2 kişi oy kullanacak. Genel kurulun ilk gününde Aziz Yıldırım ile Ali Koç açıklamalarda bulundu. Denetim ve faaliyet raporları açıklandı.

TIKLAYIN - İşte Ali Koç'un konuşması!

TIKLAYIN - İşte Aziz Yıldırım'ın konuşması!

Genel kurulun ikinci gününde ise oy verme işlemi 10:00'da başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

Yıldırım ve Koç alkışlarla karşılandı

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığına oy birliği ile Vefa Küçük seçildi. Küçük, “Hayırlı bir günde Ramazan Ayı'da yönetime talip olanların yarışını yönetmek, sandıklarda emniyeti sağlamak için Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı Genel Kurulu'nda bizi göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu için stada gelen başkan adayları tezahüratlarla karşılandı. İlk olarak Ali Koç giriş yaparken, sonrasında Aziz Yıldırım tribüne geldi. İki başkan adayı da üyeler tarafından alkışlar ve tezahüratlar ile karşılandı.

Koç'u destekleyen üyeler Fenerium alt tribününde sağ tarafta yer alırken; Yıldırım sempatizanlarının ise Fenerium alt tribünü orta kısmında oturdukları görüldü.

Gerginlik ilk konuşmadan başladı

İlk konuşmacı olarak kürsüye gelen Suat Müftüoğlu, konuşması sırasında tribünde bulunan üyeler tarafından tepki gördü. Müftüoğlu, Ali Koç'u destekleyen konuşmasını yaparken, Aziz Yıldırım cephesinden yuhalama geldi. Daha sonra Müftüoğlu, gelen tepkiler üzerine konuşma hakkı süresi dolmamasına rağmen kürsüden indi.

Gerginliğin ardından kürsüye gelen Divan Başkanı Küçük, "Burada kim ne isterse konuşma hakkına sahip. Hakaret etmemek ve rencide etmemek şartıyla konuşurlar. Ama Fenerbahçe sevgisi ve saygısı düşünülerek bunların yapılması lazım. Lütfen konuşmacıya oturduğunuz yerden müdahale etmeyin" uyarısında bulundu.

Pusula renkleri belli oldu

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda pusula renkleri belli oldu. Aziz Yıldırım için "sarı", Ali Koç için "beyaz" renk kullanılacak.

Genel kurulda konuşanlardan biri de eski Başkan Ali Şen oldu. "2006 yılında Ali Koç’u yönetim kuruluna aldı ve bugünleri yaşamamızı sağlayan temelleri Aziz Yıldırım attı. Aziz Yıldırım’ın kalbinde de Ali Koç’un olduğunu biliyorum'' diyen Şen, sözlerine şöyle devam etti:

''Öyle bir kongre yapıyoruz ki, New York Times bunun haberini yapıyor. Bu stadı yapanlardan Allah razı olsun. Geriye baktığınızda yanlış ve hatalar yapmış oluyorsunuz. Kalp kırmalar oluyor. Aziz Yıldırım da benim çok kalbimi kırmıştır ama o hakkı kendisine veriyorum. Kulüplerde görevler gelip geçicidir.''

"Aziz Yıldırım’ın kalbinde de Ali Koç’un olduğunu biliyorum"

1947 yılında kulübe para lazım olduğunu ve bir bankadan 100 bin lira borç istendiğini dile getiren Ali Şen, o bankanın sahibinin bugün Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Ali Koç olduğunu ifade ederek, ''70 sene önceden bugünün başkan adayını öngörmüş bankacılar. Aziz Yıldırım’ın yaptığı hizmetleri her zaman takdirle karşıladım. Benim bir rüyam vardı. Türkiye’deki büyük ailelerinin çocuklarının kulüplerde görev almalarıydı bu rüyam. Ali Koç’un başkan adayı olması sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için de büyük şans. Aziz Yıldırım’a 2006 yılından dolayı teşekkür ediyorum. 2006 yılında Ali Koç’u yönetim kuruluna aldı ve bugünleri yaşamamızı sağlayan temelleri Aziz Yıldırım attı. Gelen kişinin daha iyi hizmetler yapmasından gurur duyacağına eminim. Aziz Yıldırım’ın kalbinde de Ali Koç’un olduğunu biliyorum. Aziz Yıldırım’ı Fenerbahçeliler asla unutmayacak'' diye konuştu.

Aziz Yıldırım: Ali Şen Başkan beni öpüyor ama ben buradayım

Ali Şen konuşmasını tamamlayınca Aziz Yıldırım'a giderek tokalaştı. Fenerbahçe'nin iki önemli ismi birbirine sarılıp öpüştü. Ali Şen'in ardından kürsüye gelen Aziz Yıldırım ise ''Değerli Fenerbahçeliler. Ali Şen Başkan beni öpüyor ama ben buradayım, bir yere gitmiyorum. Rahat olsun'' dedi.

Genel kurulda başkan adaylarından Ali Koç ve Aziz Yıldırım da konuşma yaptı. Ali Koç'un kürsüde konuşma yaptığı sırada genel kurulu tribünden takip eden üyeler, Aziz Yıldırım'a tepki gösterdi. Ali Koç'un konuşması sırasında Aziz Yıldırım ile hararetli diyaloga girmesi sonrası tribünlerden Aziz Yıldırım'a tepki gösterilirken, Ali Koç üyeleri sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra saha içerisindeki tünelin çevresinde gerginlik yaşanırken, Ali Yıldırım ve Aziz Yıldırım bu bölgeye giderek üyeleri sakinleştirdi. Bunun ardından Ali Koç yeniden kürsüye çıkarak konuşmasını sonlandırdı ve Aziz Yıldırım ile yönetiminin elini sıkarak platformdan ayrıldı.



Aziz Yıldırım, Ali Koç'un ardından kürsüye çıkarken, tribünlerden büyük tepki gördü. Bu sırada Yıldırım kendisine tepki gösterenlere yanıt verirken, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük üyeleri sakin olmaya davet etti.