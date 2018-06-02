Aziz Yıldırım: Ali Koç seni bir dilekçe korkutmuş, ürkütmüş; Fenerbahçeli birinin duruşu bu mu olmalı?

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 20 yıldır kulübün başında olan ve Ali Koç'un karşısında bir kez daha aday olan Aziz Yıldırım konuştu. Ali Koç'un konuşmasının sonunda çıkan gerginliğin ardından kürsüye gelen Yıldırım, sözlerine sakinlik çağrısı yaparak ve "Yarın buradan üzülerek gidersiniz!" diyerek başladı.

Rakibine çağrıda bulunarak “Futbolu sen yönet, amatör şubeleri ben” diyen Yıldırım, Koç’un beyan ettiği kadar yatırım yapacağını da deklare etti. Yıldırım'ın açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Ya sayın Fenerbahçeliler, lütfen herkes kendine gelsin. Burası Fenerbahçe Kulübü Kongre Salonu. 20 sene hizmet ettim, çocuğumun rızkını verdim, hapis yattım ayıp oluyor! Yarın buradan üzülerek gidersiniz. Ayıp ya, neyi paylaşamıyorsunuz?

"Tribüne gelip bağırmayanlar şimdi amigo gibi bağırmasınlar"

-Ayıp ya televizyonlar veriyor, tribüne gelip bağırmayanlar şimdi amigo gibi bağırmasınlar. Ali Koç bizim düşmanımız değil, ben de onun düşmanı değilim. Ayıptır, ayıp! Polisler, lütfen siz de boşaltın şurayı!

-Ergani'de bir öğretmen çocuğu olan, devletin okullarında yetişerek inşaat mühendisi olan bu kardeşinizi defalarca başkanlığa layık gördünüz. Bırakın, bırakın alkışa gerek yok. Lütfen sözümü kesmeyin.

-Elbette değişim yararlıdır ama doğru zamanda, doğru şekilde yapılıyorsa... Bize muhalefet edenlerin değişimden bahsettikleri şey, sanki ben ve arkadaşlarım değişirse, sihirli bir değnek dokunacak ve her şey değişecek. Bunu sizin takdirinize bırakıyorum.

"Saygısızlığı affetmem!"

-(Yuhalamaların ardından) Bak çok ayıp ediyorsunuz belki de birçoğunuz Aziz Yıldırım'ın 1 milyon Üye projesiyle bu kulübe üye oldunuz. Ali Bey'e de saygısızlık yaptınız ama bana yapılan saygısızlığı affetmem. Sayın Başkan Vefa Küçük, bu maç değil, olmuyor.

-Ali Koç, 101 kişinin BİMER'e yaptığı başvurudan endişe duyuyor. Bundan endişe duyan biri Fenerbahçe için hesap sorabilir mi? Ben bir yıl hapis yattım, hiçbiriniz bir gün bile yatamazsınız. O üzerinizdeki formaları bile ben yaptırdım. Ali Koç seni bir dilekçe korkutmuş, ürkütmüş, Fenerbahçeli birinin duruşu bu mu olmalı? Sahip olduğu şirketlerin markasını düşünen biri, Fenerbahçe'nin haklarını savunabilir mi? Bu dilekçeden bizi sorumlu tutuyor, biz buna ihtiyaç duymayız.

"FETÖ ile öpüşüp barışalım mı? Öneriniz bu mu?"

-(Stadı terk edenler olmasının ardından) Gitmeyin, önemli bir şey açıklayacağım sonunda, dinleyin.

-UEFA'dan men edildik, R. Madrid'in başına bunlar gelse ne olurdu? Ronaldo, Marcelo o takımda olur muydu? R. Madrid, Devler Ligi'ni alabilir miydi? Her şeyi 3 Temmuz'a bağlamayalım, doğru. FETÖ ile şimdi öpüşüp barışalım mı? Öneriniz bu mu? Kim bizden özür diledi?

"Hırsızın hiç mi suçu yok?"

-Herkesle kavgalıyız, bunun sorumlusu Aziz Yıldırım diyorlar. Hırsızın hiç mi suçu yok? Kavgamız şahsımla alakalı değildir. Ben Fenerbahçe'nin başkanıyım, Fenerbahçe'ye karşı küstahlaşan karşılığını alır. Bunun için kavga ederim.

-Ali Koç, defalarca 'Seçimi kazanamazsam, bir sonraki seçimde aday olmayacağım' dedi. Bunun sebebi tribünlerde ayrımcılık olacağıymış. Buna saygı gösterebilirdim ama aklıma şu geliyor, neden 19 ay önce bunları aklına getirmedin? Tribünlerin odaklanmasını bozdun?

-Çocuklara 'şikeci' denildi. O çocukların hakkı için ben vazgeçmeyeceğim. Herkes vazgeçebilir ama ben vazgeçemem. O yüzden adayım. Benim babam öğretmen, ben bir öğretmen çocuğuyum ona göre...

-Projelerimiz için 'Neden bugüne kadar yapmadı' diyenlere cevabım var. 3 Temmuz darbesinden sonra yeniden toparlanmak zaman aldı. Bazı kararlarımız yanlıştı.

"Futbolu sen al, amatör şubeleri ben yöneteyim! Ne sen ne ben; kulüp kazansın!"

-Madem bir yarış başladı, bir fazla veren kazanmasın, kazanan Fenerbahçe olsun. Ben bu rakamları verdim zaten, 1998-1999 yılında verdim. Gelin sorunu birlikte çözelim. 'Aziz Yıldırım, futbolda başarısız diyorsunuz' ya siz de biz de para koyalım. Futbolu sen al, amatör şubeleri ben yöneteyim! Ne sen ne ben; kulüp kazansın! Siz hangi şartta ne zaman ne koyuyorsunuz, ben de koyayım. Kulübün gelirini iki katına çıkaralım.

-Ben ve arkadaşlarım hala bu davada sanık olarak yargılanıyor. Yarın vereceğiniz karar ne olursa olsun, yarın mahkemede yine ben olacağım. Yine dar ağacında olsak bile son sözüm Fenerbahçe diyeceğim.

"Ben hapisteydim, ben burada olsaydım, Galatasaray burada kupa kaldıramazdı"

-Ali Koç, sen 12 Mayıs 2012'de şampiyonluk kaybedilirken sen burada değil miydin? Ben hapisteydim, ben burada olsaydım, Galatasaray burada kupa kaldıramazdı. Doğrular acıdır. Neden Lugano, Emenike, Santos giderken müdahale etmediniz? O çocuklara aranızda 5 milyon toplayıp verseydiniz, Fenerbahçe ertesi sezon şampiyon olsaydı.

-Alex'i benim kadar sevemezsiniz ama ben Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum. Ben kalktım, beni yuhaladınız. Ben tek başıma kalktım, hepinize rağmen Alex'i alkışladım. Çünkü o benim sporcumdu, ben onu seviyordum. Gitmesi gerekiyordu gönderdim.

-Ümit Özat telefon bekliyor, arzu ederseniz bağlanacak. Ümit Özat'ı odanızdan attırdınız mı?

-Geldim sizin şirketlerinizden destek istedim, 1 milyon üye projesi için destek vermediniz Ali Bey.

Aziz Yıldırım, kendi konuşmasında sonra söz alan Ali Koç'un söyledikleri üzerine de kürsüye yeniden gelerek şu yorumu yaptı: "Ben sponsorluklarla beraber 150 milyon euro veriyorum. Yaşasın Fenerbahçe!"