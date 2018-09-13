Ali Koç 'A Spor'a yaptırım' açıkladı; Turkuvaz Grup'ta eleştirinin dozu arttı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, pazartesi günü FB TV'de 'yalan haber yapıldığı' gerekçesiyle A Spor'a 'bazı yaptırımlar uygulanacağını açıklamasının ardından, kanalın bünyesinde bulunduğu grupta Koç'a yönelik eleştirilerin sayısı arttı.

FB TV’de gündemi değerlendiren Ali Koç, Fenerbahçe’nin saha içinde aldığı olumsuz sonuçlardan sonra medyanın kendilerine saldırıda bulunduğunu söylemiş ve A Spor’un Twitter hesabından yapılan paylaşımları örnek göstermişti. Hazırlanan görseller ile atılan tweetleri seyircilerle paylaşan Koç, yayınlanan haberleri yalanlamış ve A Spor’a yönelik bazı yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

A Haber: Ali Koç A Spor’u hedef gösterdi

Koç'un açıklamalarından bir gün sonra A Spor'un da bünyesinde yer aldığı Turkuvaz Grup'a bağlı televizyon kanalları ve gazetelerdeki 'Koç eleştirileri'nin düzeyi arttı.

Salı günü “Ali Koç A Spor’u hedef gösterdi” şeklinde bir haber yayınlayan A Haber, A Spor Genel Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz ile de bir telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Korkmaz, Ali Koç’un eleştirilerine karşılık, “Şaşkınız, üzgünüz. Biz iletişim kurmak için elimizden geleni yaptık. Neden muhabirimiz orada değil sorusuna yanıt bile gelmedi” yorumunda bulundu.

"A Spor üzerinden iktidarla kavga eden bir başkan imajı yeni medya stratejisi mi?"

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de bugün yayımlanan yazısında, CHP’lilerin Ali Koç’u geleceğin başkan adayı olarak gördüğünü iddia etti. Övür, yazısında şu satırlara yer verdi:

“Bugün değilse bile gelecekte şu soruların cevabı netleşecek. Acaba Ali Koç'un bu haksız çıkışı yukarıda sözünü ettiğim siyasi stratejiyle ilgili olabilir mi? Ya da şöyle diyelim, Acaba A Spor üzerinden iktidarla kavga eden bir başkan imajı yeni medya stratejisi mi? Bir an Aziz Yıldırım'ın FETÖ ile amansız kavgasının nasıl bir imaj oluşturduğunu hatırlayın. Kim bilir belki de birileri Macron değilse bile Berlusconi hayali kuruyor olabilir!

Bütün bunlar bana 17-25 Aralık darbesinden sonra yazdığım FETÖ elebaşının Koç sevgisini de hatırlattı. Şimdi merak ediyorum; acaba 70'lerde dede Vehbi Koç'un evinde buluşmayla başlayan, 2010 sonrası genç yaşta vefat eden Mustafa Koç'un "ananaslı" konuşmasıyla süren ilişki bugün bitti mi bitmedi mi?”

*Mahmut Övür'ün Sabah gazetesinin bugünkü (13 Eylül) nüshasında yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.