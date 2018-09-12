Ali Koç: Cocu'yu devre arasında değiştirme şansımız var, arzu edip alamadığımız oyuncular oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Bursaspor'dan PSV'ye transfer olan Aziz Behich'le transferi ile ilgilendiklerini belirtirken "Arzu edip alamadığımız oyuncular da oldu" açıklamasında bulundu.

"Cocu ve Comolli’nin alacağı ücretleri açıklamak istiyordum. Ama gizlilik sözleşmesi var. Şunu söyleyebilirim. İfade edilen Cocu’nun 7,5 milyon Euro’luk tazminatı külliyen yalan. Cocu’nun tazminatı, sadece 12 aylık maaşıdır" diyen Ali Koç, üst üste alınan kötü sonuçlara ilişkin "Cocu ile facia olmadığı takdirde devre arasına kadar hiçbir şey yapmayacağım. Konya’da da sıkıntı olabilir, Beşiktaş maçında da sıkıntı olabilir. Ama ne olursa olsun bu sistemin, bu kadronun ve bu felsefenin yerine oturacağına inancım sonsuzdur. Hakikaten her şey çok kötü giderse devre arasında imkanımız var" şeklinde konuştu.

Ali Koç transfer dönemince yalan haber yaptıkları iddiasıyla Turkuvaz Medya grubu bünyesindeki Sabah gazetesi ve A Spor kanalına tepki gösterdi. Fenerbahçe TV’de yaptığı camiaya sesleniş konuşmasını takip eden gazetecilere seslenen Ali Koç, “Buraya gelmek isteyip de gelemeyen tek medya mensubu o medya grubunun mensubu olmuştur. Çünkü siz bizim evimizdesiniz istediniz soruları sorabilecek durumdasınız. Bize göre sizler burada olmayı hak ediyorsunuz” dedi.

Fenerbahçe'nin güncel borcunu da açıklayan Koç, "Borç 4,1 milyardı. Sadece ve sadece kur artışından bu rakam 400 milyon TL arttı." ifadelerini kullanarak, "Fenerbahçe Dernekler yapısı, biz yönetime geldiğimizde ilerlemiş ve gelişmiş bir yapıdaydı. Bunun için de Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim. Bu yapı gelişebilir mi, tabii ki. Yakında bir seferberlik başlatmak zorundayız. Bizim koyacağımız kaynaklarla mevcut borçlanma seviyeleri ve yarattığımız kaynaklarla bu işin gitmesi mümkün değil. Borç 4,1 milyardı. Sadece ve sadece kur artışından bu rakam 400 milyon TL arttı. Fenerbahçe'nin bu nedenle kaynak yaratma kampanyasına başlaması lazım. Böyle ancak nisan ayına kadar gidebiliriz. Borcu borçla ödemek, sürdürülebilir bir sistem değil. Bu tablo içinde seferberlik kampanyası başlatmamız gerekiyor. Her yıl 10 bin yeni üye kazanmak istiyoruz, bunun için de derneklerimiz önemli. En önemli konulardan bir tanesi üye kazandırmak. Onları sadece maçlara gelip desteklemekten öteye, Fenerbahçe'yi kaynak yaratma kampanyasında bir elçi olarak konumlandırmak istiyorum"" dedi.

Koç, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin borç ve yükümlülüklerine ilişkin, "Birikmiş toplam borç 3.2 milyar TL. 2018-2019 sezonu öngörülen faaliyet giderleri 0.9 milyar TL. Yani bizim taşıdığımız yükümlülük 4.1 milyar TL" ifadelerini kullanmıştı.

FB TV'de "Camiaya Sesleniş" programında gündeme dair açıklamalar yapan Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz 5 yıl içerisinde sponsorluk ve reklam gelirleri açısından Avrupa'da ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz. Şu an futbol takımımızın göğüs reklamı konusunda gündemde olan uzun süreli bir anlaşma yok

"Formamızın göğüs reklamı için uluslararası dev bir markayla el sıkışmak üzereyiz. Ya anlaşma sağlayacağız, ya da olmadı deyip görüşmeleri bitireceğiz. Anlaşma sağlanırsa, bedeli son dönemdeki anlaşmaların çok çok üstünde olacak

"Bir insanın vücudunda uçuk neden çıkar? Vücudu zayıfladığında çıkar. Benfica eşleşmesinden elenince ve ligdeki sonuçların ardından saldırılmaya başlandı. Zayıf anlarımızda saldırıyorlar

"Bu yolun sonu çok güzel olacak. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün... Özellikle Fenerbahçe futbol takımı kendi kendini döndüren bir yer olacak"

"Aziz Behich ile ilgilendik"

"100 oyuncu konusunun ciddi anlamda suistimal edildiğini düşünüyorum. Sattığımız kadar alabiliyoruz. Bayramdan sonra yaptığımız satışlar ile transfer yapabildik. Ayew için kiralama bedeli ödemedik. Bazıları Comolli'yi 'Hırsız' diyecek kadar suçluyor.

"Listede olmayıp aldığımız iki oyuncu var: Tolga Ciğerci ve Jailson. Tolga, son dakika bir fırsat olarak geldi. Ayrılış nedeni olarak, kişisel sorunlar ve maddi sebepler olduğunu gördük. Evet kronik bir sakatlığı var. Bize 12-15 maç hizmet ederse büyük fayda sağlamış olur.

"Jailson ile sabahlara kadar inceleme yapıldı. Bu kadar çabuk getirebileceğimizi ben de tahmin etmiyordum. Bizim transfer politikamıza uyan bir oyuncu. Makul bir fiyata alındı ve makul bir ücret alıyor. Son dakikaya kalmasaydı 2-2.5 milyon euro'ya alabilirdik.

"Transfer yapmak isteyip, yapamadığımız mevki olmuştur. Aziz Behich ile ilgilendik. Emre Akbaba, bize iki taraf anlaşılamadığı için önerilmişti. On numara için bir oyuncuya baktık ama olmadı. İsteyip de alamadığımız oyuncular oldu"

"Soyunma odasına inerim"

“Başkanlık tarzım işin ehline işi vermek. Cocu ve Comolli ile iyi bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Onlar Aykut hocamızın da ekibiyle beraber ve Samandıra’daki mevcut personelle işlerine başladılar. Benim görevim hangi branş olursa olsun futbolcuların başarılı olabileceği en başarılı iklimi sağlamak. Huzurlu bir ortam yaratabilmek, taraftar desteğini sağlayabilmek, üçüncüsü de futbolcuların başarılı olması için ne lazım, onların ödeme tarihlerini zamanında yapabilmek. Belki bir iki kulüple beraber birinci ligde oyuncularına borcu olmayan yegane kulüpten biriyiz. Bursaspor maçından önce de Samandıra’ya gittim. Futbolcularımıza ne kadar inandığımızı, güvendiğimizi, hatta ‘Birinci maçınıza çıkar gibi değil, şampiyonluk maçına çıkar gibi çıkıyorsunuz’ dedim. Bu camiada 1800 kişi çalışıyor sporcularla beraber. Milyonlarca taraftar, yüzlerce dernek, 9 branş, kim ne yaparsa yapsın, yönetim şapkadan tavşan çıkarsın, Obradovic 5 sene üst üste Euroleague’i kazansın, çalışanlar yaptıklarının en iyisini yapsın, futbolda başarı gelmezse bunların anlamı olmadığını futbolculara iki defa söyledim. Başarı yoksa ve ilk 4 hafta hayal kırıklığı kabul ediyorum. Bunun tek sorumlusu ben ve arkadaşlarım. Biz gerekli iklimi sağlamak kadar gerekli önlemleri de almak zorundayız. Soyunma odasına indiğim zamanda hayal kırıklığımı, taraftara yaptığımız haksızlığı, camiamızın çok çok daha iyi olabileceğini dertleşmek, bir nebze üzüntümü, kızgınlığımı ve sonuna kadar arkalarında olduğumu söylemek için indim.

Bugün ilk hafta sonuçlarında yaşananlara baktığımızda sonuna kadar sorumlusu ben ve yönetimimiz. Vakti gelirse gerekirse en radikal tedbiri alacak konumdayız. Almadığımız takdirde sorumlu biz oluruz. Ben soyunma odasına inmeyeceğim demedim. Sayın Comolli ile yapılan röportajda İstanbulspor maçında soyunma odasına gelir misin dediğinde gelmeyeceğim dedim. Sizler bunu ‘soyunma odasına inmeyecek’ diye manşet attınız. Soyunma odasına da inerim, rakip takımı tebrik de ederim.”

"Futbolda ne olacağı belli olmaz"

“Damien Comolli ile yolculuğa çıktık. Arkasından birkaç aday arasından Phillip Cocu’yu seçtik. Ben niye onu seçtim? Benim arzum, çok daha ileriyi hedefleyen, önü açık olan, geçmişte futbol kariyeri olan ve bunda başarı sağlamış, gençliğe önem veren, dolayısıyla altyapıda çalışmış olan ve bugüne kadar büyük bütçelere alışmamış olan ve kariyerinde yeni bir heyecan, yeni bir yolculuk arayan birini arıyordum. Cocu bu kriterlere uyan hocaların başında geliyordu. Semih bey de benimleydi. İnşallah sonuna kadar da imza töreninde dediğim gibi başkanlığım boyunca tek hoca olur. Ama bu futbol, neyin ne olacağı belli olmaz. Önemli olan Fenerbahçe’dir. Her türlü önlemi almaya hazırım. Bundan da bir şey çıkarmayın. Biz sabırlıyız, amacımızda da hedefimizde de sabırlıyız. Mecbur kalmadıkça radikal karar almayız. Kimsenin dolduruşuna gelmeyiz. Bizim çok büyük hedeflerimiz var. Büyük üzüntüler yaşayacağımızı bilerek bu yola çıktık. Damien ile Cocu bazı yerlerin yazdığının aksine son derece iyi bir kimya içerisinde çalışıyorlar.”

“Seçim sürecinde sizin grupta hiç haber olmadığımı inkar etmezsin umarım. Bu benim görüşüm. Yanlışsa da yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz. Fenerbahçe haklarını savunmak için hiçbir şeyden kaçınmayacağımı bilmenizi isterim. Sosyal medyada takip ederseniz bu tür muameleye maruz kalma konusunda siz benden daha hassas olursunuz. Hepimiz halka açık şirketleriz, kulüp olma dışında. Belli baremin üzerindeki tüm anlaşmaları sonuçlandırmadan önce KAP’a vermek zorundasınız. Biz ise buna uyuyoruz. Bunun dışında slayt hazır olsun. Hiçbir transfer yüzde yüz bitmeden açıklamayı tercih etmiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle. Bununla beraber size bazı oyuncuları açıklayabilirim. Cocu ve Comolli’nin alacağı ücretleri açıklamak istiyordum. Ama gizlilik sözleşmesi var. Şunu söyleyebilirim. İfade edilen Cocu’nun 7,5 milyon Euro’luk tazminatı külliyen yalan. Cocu’nun tazminatı, sadece 12 aylık maaşıdır. Bu Comolli’nin maaşıdır. PSV’den aldığı maaşın 3 misli bile değildir. Biraz daha rakamları indirirsem ilan etmiş olmak istemiyorum.”

"Seferberlik oluşturmak zorundayız"

“Fenerbahçe dernekler yapısı bugün baya ilerlemiş ve gelişmiş bir yapı. Bunun için hem başkanımız Aziz Yıldırım ve Mithat Yenigün’e teşekkür etmek istiyorum. Bu yapı daha da gelişebilir. Fenerbahçe’de yakında bir seferberlik başlatmak zorundayız. Bizim koyacağımız kaynaklarla ve mevcut borçlanma seviyeleri ve yarattığımız ekonomi ile bu işin bitmesi mümkün değil. Geçen toplantıda 4.1 milyar TL’lik yükümlülüğümüz var demiştim. Kur artışından bu rakam 400 milyon arttı. Fenerbahçe’nin inanılmaz bir kaynak yaratma kampanyasına başlaması gerekiyor. Şu haftalar, bu kadar tatsız geçmeseydi öne çekecektik. Ama bunu skor bağımlılığı olmadığı gerçek. En kısa zamanda camia olarak hepimiz elimizi taşın altına koymak durumundayız. Camia olarak seferberliğe çıkmamız lazım. Seçim boyunca ‘1 milyon üye’ kapsamında şubeler açılmış fakat bir kavram kargaşası var. Dernekler diyor ki şubeler paralı, biz gönül esasındayız. Bunun bir şekilde orta yolu bulunması lazım. Dernekler kaynak yaratma dışında üye kazandırma konusunda çalışabilirler. Bunun için derneklere ihtiyaç var. Biz personel tutmayalım, kira vermeyelim ama sizler de dernekler olarak Fenerbahçe’ye aidiyet duygusuyla kazandırdığınız üyelerden prim alın. Prim işin teşviki. Prim derneklere değil, üyeyi kazanan personele veriliyor. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi üye kazandırmak. Onları teşvik edebileceğimizi düşünüyorum.”

“Scouting sistemi yapılabilecek geri dönüşü en yüksek yatırım. Transferlerimiz bitti, Damien dinlendi ve devre arasının transferlerini konuşmaya başladık bile. Scout sistemini genişleteceğiz. Ya ben ya Comolli yapacak bunu. Scoutlarımızı sizlerle tanıtırız. Fenerbahçe’nin geleceğinin teminatı olacak bu. Büyük camialarda böyle değişik segmentler olabilir. Fenerbahçe’de işin ötesine gitti bu durum. Birleştirici olmak için başarı sağlanmalı. O zaman bu tip gürültüler azalıyor. En büyük arzum bir ve bütün Fenerbahçe. O zaman kimse önümüzde geçemez. Çok isterim Fenerbahçe’yi bir ve bütün hale getirebilmeyi başaran biri olmak. Ama sosyal medya olunca bu işler zor oluyor. Troller var. Bazı insanlara kendinizi kabul ettiremiyorsunuz, ettiremeyeceksiniz. Ama içi Fenerbahçe ile yanıp tutuşan insanları bir şemsiye altında toplayabileceğime yürekten inanıyorum”

“Hata varsa hepimiz sorumluyuz”

“Hata varsa hepimiz sorumluyuz. İşi kişiselleştirmemek lazım. Biz Fernandao’yu sattık ve eski bazı yöneticiler Fernandao satılmasa Benfica geçilirdi diyordu. Bana göre saçma sapan şeyler. Bu kadar transfer yaptınız, niye Benfica’dan önce yapmadınız diyebilirdiniz. İki oyuncuya satmadan önce cephanemiz yoktu. Slimani’yi çok istedik. Ama Slimani gibi bir oyuncuyu kiralama yönteminden başka türlü almanız imkan dahilinde bile değil. Satın alma opsiyonu bile verilmedi. Hem Damien, hem Phillip inanılmaz istiyordu. Fakat 5 tane forveti olan Leicester, önce satmak istedi, almamız mümkün değildi, kiralama modeline gelince iş işten geçmişti. Tek forvet Slimani mi? Değil ama muvaffak olamadık. Haklısın bu soruyu sormakta. Ben istemez miyim 25-30 milyon Euro’nun garanti olacağı Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi. Bu kadro ile orada ne kadar puan toplayabilirdik ona emin değilim. Bizim önce kendi bahçemizi toplamak sonra Avrupa’da kalıcı bir Fenerbahçe. Kuralar çekilince çekinilecek bir takım olmak istiyoruz. Bugünden yarına olacak bir şey değil. Comolli’yi yargılarken 25 milyon Euro’luk satış yapmak kolay değil. 4 ay sonra serbest kalacak bir oyuncuyu 4 milyon Euro’dan başlayıp 12+1’e getirmek kolay değil. Josef’i satmamak sorumsuzluk olurdu bu rakamlara. Benzia’nın bize gelebileceği aklımın ucundan geçmezdi. Fransa futbolundaki mevzuatlardan dolayı Lille mecburen elden çıkardı. Ama bir sene sonra bu tip şeyler yaşasak sormakta sonuna kadar haklısın”

“Volkan Demirel’in sözleşmesi bitiyor. gelecek sene Berke ve Harun var”

“Ferdi Hollanda futbolunun geleceği olarak görülen oyuncularından biri. Bütün alt yaş milli takımlarında oynamış ve gelecek için aldığımız bir oyuncu. Cocu da çok istiyordu. Her şeyin zamanlaması önemlidir. Fenerbahçe’ye kimler geldi yok olup gittiler. Bunların doğru kıvama gelip oynatılması önemli. Barış Alıcı ve Berke daha çok Comolli ve benim üzerinde durduğumuz oyuncular. Biz almasaydık Berke Avrupa’ya büyük paralara gidecekti. Kendi yaş grubunda dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri. Doğuştan Fenerbahçeli. Volkan Demirel’in mukavelesi seneye bitiyor. Gelecek sezon o yüzden Berke ve Harun vardır. Bu sene Berke pişecek. Berke kendini geliştirmeye devam ederse Türk futbolunun geleceğinin kalecisidir. Barış müthiş bir futbolcu. Bütün Fenerbahçe’nin yükünü taşımasını beklerseniz nefesi erken tükenir. Genç oyuncuları tecrübeli oyuncularla takviye etmek bizim amacımız. Hiç yanlış yapmadığını aksine doğru yaptığını düşünüyorum Cocu’nun.”

Yabancı kuralı hakkında açıklama

“Fenerbahçe ve Galatasaray ise 470 milyon zararlar bitirdiler. Bu kafayla gidersek ya ciddi cezalar yiyeceğiz, ya da sürekli UEFA’nın kıskacında olacağız. Adeta intihar ediyoruz. Türk futbolu bugün çıkmazın içinde. En yaşlı oyuncuları transfer eden, altyapıdan en az oyuncu çıkartan ve statlara en çok yatırım yapan konumda. Takımlar, milli takımlar seviyesinde sürekli bir başarı da yok. Avrupa ile aramız her geçen gün artıyor. Ara hiç kapatılmayacak kadar açılacak vaziyette. Dolayısıyla topyekün seferberliğe burada da çıkmamız gerekiyor. Bu iş böyle devam edemez. En yaşlı oyunculara en fazla paranın verildiği lig olamayız. 14 oyuncu kriteri konuşuluyor. Bu kural 8 defa değişti. Niye değişti? Değişti de neye fayda sağladı? Bazen bir sezon içinde iki kere değişti. Bazı takımların federasyonda sesi fazla çıktı diye mi değişti? 6, 6+1, 6+2, 6+0+4, 5+0+3 derken 14’e gelmiş. Şimdi de indireceğiz diyorlar. Yabancı sayısından önemlisi yabancının kalitesi ve verdiğiniz para. Kriterler getirilmek zorunda. Federasyonun oluşumunun farklı konumlandırılması lazım. Olay yabancı sayısı değil. Olay neyi niçin uyguluyorsunuz? U21 ligi kalkıyor dediler. Doğru olabilir ama neden kalkıyor? Bana sorarsanız yanlış karar. Ama bu tip şeyleri diyalog içerisinde çözmek lazım.”

Ali Dürüst’e tepki: Bu nasıl bir saygısızlık

“Futbolda kavga ortamının bitmesi gerektiğini, çocuklarımıza olan sorumluluklarımızdan dolayı yeniden saygı çerçevesinde kampanya başlattık. İki maçtır küfürden ceza yemedik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Örnek olmak durumundayız. Bir federasyon yetkilisinin futbolcu transferi ortamında olması kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla son derece garip olarak fakat bir o kadar da doğal olarak karşılanması garipliği içinde çok düşündüm. Ben bilmiyor muyum gazetelere televizyonlara röportaj vermeyi. Belki de taraftarlarımız bana kızdılar. Yeterince sahip çıkmıyorum diye düşünmüş olabilirler. Seçim boyunca maruz kaldığım en büyük sorulardan birisi federasyonda haklarımızı nasıl savunacaksın? Bu kadar yoğun bir şekilde böyle bir soruyla karşılaşırsan demek ki adil rekabetten, güven ortamından insanların ciddi şikayetleri var. Böyle bir örnek. Ben istemedim buna bir şey yapmak bekledim. Söz konusu kişiden hamle bekledim. Gelmedi. Geldi diyeceksiniz ama gelmedi. Sonra federasyondan bekledim. Garip bir ortam. Sayın Ali Dürüst bana göre kabul edilmez bir açıklama yaptı. Serdar Ali Çelikler haklı olarak bu konunun üzerine gittiği için ona bir açıklama yaptı. Açıklama burada. Bu nasıl bir saygısızlık dedim. Tamamen iyi niyetle orada olmuş olabilirsin, bu olay insanlarda rahatsızlık yaratmış. Nasıl Ali Dürüst gibi bir insan bunu açıklamaz. İlk bu konuda olumsuz yazan birine kendini açıklama ihtiyacı duyar. Ben bu olayı garip karşılıyorum. Burada kişiler değil kurumlar önemli. Sizin orada olmanız tesadüfen de olsa sıkıntı yaratacağını bilecek kadar tecrübeli bir insansınız. Ben Serdar Ali Çelikler bey bir şey yazmasa demek ki bir şey demeyecekti. Ondan beklediğim ancak bu kadar olurdu. Bu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’nın değil, averaj bir futbol seyircisinin tepki vereceği bir olay. Bir TFF yetkilisinin böyle bir ortamda olması, gördüğüm an kalkardım ya. Belki Alanyaspor Başkanı bahsetmeseydi hiçbirimizin haberi olmayacaktı. Belki hakikaten hiçbir şey olmamıştır. Kimin sesi daha çok çıkarsa onun dediğinin olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Geçen sene herkes hakemlerden şikayet ediyordu. TFF’nin ana görevi güveni sağlamak.”

“Facia olmadığı takdirde devre arasına kadar…”

Bu Avrupa’da yaygın uygulanan bir kural. Türkiye’de uygulanması da doğru olur. Ancak oyun oynanırken böyle keyfi şekilde kuralların değişmesine tamamen karşıyım. Bunun altında bir şey aramıyorum ama kurallar artık oyun oynanırken değişmemeli diye düşünüyorum. Sıcak bakmıyorum o yüzden. Garip değil ama uygulanacaksa gelecek sezon uygulanması daha doğru olur. Taraftar gibi kendimi yargılayamam pek objektif olmaz. Cocu ile facia olmadığı takdirde devre arasına kadar hiçbir şey yapmayacağım. Konya’da da sıkıntı olabilir, Beşiktaş maçında da sıkıntı olabilir. Ama ne olursa olsun bu sistemin, bu kadronun ve bu felsefenin yerine oturacağına inancım sonsuzdur. Ama dünya halidir, futboldur bu. O top çizgiden geçmedi diye bundan geri dönüşümüz olmayacak. Bunu kendim için yapmıyorum. Ben hiçbir beklentim olmadan en samimi duygulalarla bu gidişatın gidişat olmadığını ve geleceğimizin temin altına alınması için yenilenmesi gerektiğine inanan bir liderim. Bu illa tutacak diye bir şey yok. Bu topun çizgiyi geçmesine bağlı kalmayacak. Burası dernek yapısı, en kötü şartlarda seçilmezsin ama bu Cocu’nun 3-5 maçlık performansına bağlı olamaz. Hakikaten her şey çok kötü giderse devre arasında imkanımız var.”

“Hedef 1 Milyon Üye’deki en büyük endişem vaatleri yerine getirememek”

“Fenerbahçe Evleri Antalya, Edirne ve Kayseri’de. Antalya’daki evler bitmiş ve işlevsiz. Kayseri’de durdurduk inşaatı. Hedef 1 Milyon Üye’deki en büyük endişem vaatleri yerine getirememek. Parayı bir kere alıyorsunuz ömür boyu hizmet veriyorsunuz. Bu projenin baştan aşağı yeniden yapılandırılması gerekiyor. Onun için tüzük çalışmalarımız da var. Sadece şeffaf anlaşılır bir tüzüğe ihtiyacımız var. Denetimler bitmek üzere. Bu ay sonunda bitecek. İlginç sonuçlar çıkıyor. Bunları mümkün olduğunca paylaşacağız. Evet 3 Temmuz çok büyük zarar verdi Fenerbahçe’ye. 3 Temmuz’da Fenerbahçe sağlıklı bir kulüpken hak etmediği bir saldırıya uğradı. O saldırı çerçevesinde belimiz kırıldı ama ayakta durduk. Ama çok yorulduk. Sizin sektörde hata yapmanın hiçbir bedeli yok. O günlere dönerseniz ağızlarından sular akarak zevk ve şevk içinde Fenerbahçe’yi yerden yere vuran bazı medya mensupları 17-25 Aralık’tan sonra “Fenerbahçe’ye haksızlık edildi” diyor. Bunun hiçbir bedeli yok. İnsan kendi utanır aynaya baktığı zaman. 3 Temmuz’da zararlar verildi. Ve Fenerbahçe’nin yörüngesini yerinden oynattılar. Fenerbahçe çok doğru yoldaydı. Ondan sonra kendi kalemize gol atmaya başladık. Yanlış uygulamalar, yanlış yatırımlar, kişisel kaprisler. Bugün Türkiye’nin en iyi sağ ve sol bekini elimizle verdik. Bir gün onların da detaylarını konuşuruz. Gittik van Persie’yi aldık. Sakat olduğu biline biline alındı. Terraneo bizi aldattı dedi başkan. Olabilir. Yanlış ilişkiler içerisinde de olabilir. Bizim de başımıza gelir. İnşallah gelmez de. Ama sağlık ekibin var. Sağlık ekibini nasıl aldatır sportif direktör? Sağlık ekibi bu oyuncu sakat dedi. Bile bile aldık. O yüzden suistimal olup olmadığını yakında göreceğiz. Bence kişisel hatalar daha çok öne çıkıyor”

“Önceliğimiz futbol takımının galibiyet serisine girmesi”

“Önceliğimiz futbol takımının galibiyet serisine girmesi. Yoksa bu konuda daha meşgul olurdum. Çok da ekstra bir şey yapmıyorum. Her zaman dedim sayılmak istiyorsan saymak zorundasın. Fenerbahçe bu kulvarda çok dışarıda kaldı. Saygılı olacağız diye de doğru bildiklerimizden geri adım atacağız diye bir şey yok. Bir nebze olumlu hava oluşturmaya katkım olmuşsa yapmak istediğimiz de bu. Marka değeri oluşturacaksak masaya oturup bu sorunları çözmemiz gerek. Elini uzatan herkese biz de elimizi uzatırız. Bursaspor Başkanı Ali Ay ile birlikte maçta tribünde oturamamıştık. Lefter Küçükandonyadis’in ailesi bizimleydi. Devre arasında gittim morali çok bozuktu. Bir video gösterdi. Orada bizimle alakası olmadığını söyledim. Devletin polisi, milletvekili, kaymakamı vardı. Devlet burada onlar bir şey yapamıyorsa biz nasıl yapalım dedim. Sonra döndü dolaştı maçtan sonra kendisini geçirdim. O da yanılmıyorsam bize teşekkür etmiş. Sonra ne olduysa internet sitesinden direkt ben hedef alındım. Sonra link konuldu, linkte de koçun kafası kesilirken bir fotoğraf vardı. Bunun Başkan Ali Ay ile ilgisi olduğunu zannetmiyorm. Kraldan kralcı biri yapmıştır diye düşünüyorum en azından ümit ediyorum.”

Fabian transferi hakkında

“Fabian transferiyle de Comolli kötü gösterildi. Orada kötü gösterilecek biri varsa o da benim. Fabian iyi bir futbolcu, özel hayatı biraz renkli. Müthiş oynuyor. Avrupa’da da iyi başladı ama istediği performansı sağlayamamakla birlikte sakatlanıyor. Belinden ciddi bir şekilde ameliyat oluyor. Ve bir nebze olsun kendi takımında yerine başkaları alınıyor, Dünya Kupası’nda da tek maç oynuyor, yeni sezonda da Bayern Münih maçına çıkıyor. Bu işin ekonomik tarafı o kadar cazipti ki acaba bu risk alınabilir mi? Biz daha çok özel hayat tarafında riske baktık. Sözleşmeye koyacağımız maddelerle bertaraf edebilirdik. Sağlık kontrolünü birden fazla yere yaptıracaktık. Bu pozisyon önemli, bu risk alınmayabilir demişti Comolli. Birden fazla yerde de kontrol ettirdik. Ne yazık ki sonuçlar olumlu olmadı. Öyle bir sakatlık ki 2-3 sene oynar bir şey olmaz, Fenerbahçe’nin makus talihi ile 2-3 maç sonra sakatlanırdı. Futbolcunun sağlığı ile gizlilik vardır. Biz minimum detaya girerek bu konuyu kapatmak istedik. Ama futbolcu ne yazık ki anlamsız bir şekilde, çünkü kendisi de oradaydı. Son dakika yeni şartlar koşuldu ayrıldık diyor. Comolli’de menajerinin mesajları var. İsterseniz devre arasına kadar para ödemeyin oyuncuyu deneyin diyorlar. Başka şeyler de var ama söylemeyeceğim.”

“Ayaklardan çok kafada problem var”

“Cocu’nun açıklamasını şöyle anlıyorum. Dördüncü hafta şampiyonluktan bahsetmenin anlamı yok diyor. Şampiyonluk zor demiyor. Yeni bir oyun sistemi. Ayaklardan çok kafada problem var. Bu konuda hocamızın düşüncesi güven problemi var. İdmanda yansıttıklarını sahaya yansıtamadıkları bana gelen geri bildirim. Bilinçli veya bilinç altı bu projenin başarılı olamayacağına inananlar da olabilir. Hepsinden birer parça ekleyebilirsiniz. Bu takımın, takım olması gerek önce. Yepyeni oyuncular var. Geçmiş kadro da ikinci bitirdi ligi. Kafadaki sorunu çözüp takım ruhunu daha iyi yansıtabilecek, hocanın da biraz daha oyun sistemini uygulayabileceği ortamı yakalayınca arka arkaya gelecektir.”

“Ozan Tufan’ın aynaya bakması gerekiyor”

“Ayew’in satın alma opsiyonu 12 milyon Euro, Benzia’nın ise 7.4 milyon Euro. Eğer iyi bir sezon geçirirse ulaşabileceğimiz bir rakam. Ozan Tufan gibi bir yatırımı yapmışken yaşı da sadece 24’ken elinde mücevher gibi bir değer olması gerekirken ne Ozan, ne biz seviniyoruz. Phillip Cocu Ozan’ın geçmişini o kadar bilmez. Damien’dan beklentim çok yüksekti. Potansiyeli bildiğimiz için kampa da çok fit geldi. Çok hazır geldi. 8 kilo mu ne vermiş. Tatilinin büyük bir bölümünü çalışarak geçirmiş. Ozan hazır dedi. Fakat ne yazık ki beklediğimiz gibi olmadı. Daha çok uyum konusu, performansı istatistiksel verileri ve hocayla arasındaki kimya, Comolli’nin gözlemleri ne yazık ki olumsuz noktadaydı. Transfer edebilirsiniz diye düşünebilirsiniz. Bazı takımlar ilgisini çekti, fakat Fenerbahçe’deki yüksek ücretinden dolayı bazı Anadolu takımları o topa giremediler. Beşiktaş’tan bize gelen bir şey yok. Bizim kabul edemeyeceğimiz bir takas söz konusuydu. Birçok oyuncuyu ilgilendiriyordu. Belki de Ozan’ın başka düşünceleri vardı. Ama sonuçta transferi de olmadı. Kadroda da olmadı. U21 ile çalışıyor. Bizim değerimizdir. Ücreetini de ödemek zorundayız. İyi bir Ozan hepimizin alıştığı, Bursa’dan aldığımız Ozan Türkiye’nin her yerinde oynar. Ama artık onun da kariyerinin bu aşamasında aynaya bakıp, kendisini silkeleyip bu iş nereye gidiyor demesi gerekiyor.”

“Emre Akbaba karakterli davrandı ama…”

“Temmuz ayının 2’sinde veya 3’ünde başkanı aradığımda durum nedir dedim. O zaman 5-7 milyon rakamları dolaşıyordu. Bir rakam telaffuz etmedi başkan. Başakşehir’in verdiği, oyuncunun almak istediği rakamdan bahsetti. Ben de bunları ödemeyiz dedim. Bu iş olmazsa oyuncuyu ufak bir miktar üzerinde düşünürseniz haber verin dedik. Ondan sonra son hafta transferi olana kadar devrede yoktuk. O arada menajeri Comolli ile konuşmuş. Çocuk ilgileniyor denmiş, forma numarasına kadar konuşulmuş. Oyuncunun kalbinin nerede olduğu önemlidir. Her şey para demek değildir. Onun tercihinin Galatasaray olduğunu duyunca ‘tamam’ dedik. Kendisini tebrik ederim dün de iki tane gol attı. Karakterli davrandı. Gönlü Galatasaray’daymış. Ben buna saygı duyarım. Bunu bir zafer çığlıklarına çevirmek çiğ kaçtı. Ondan öteye duygularımı söylemeyeyim. İnşallah Türkiye’ye yıllarca hizmet eder”

Turkuvaz Medya'ya tepki

Ali Koç transfer dönemince yalan haber yaptıkları iddiasıyla Turkuvaz Medya grubu bünyesindeki Sabah gazetesi ve A Spor kanalına tepki gösterdi. Fenerbahçe TV’de yaptığı camiaya sesleniş konuşmasını takip eden gazetecilere seslenen Ali Koç, “Buraya gelmek isteyip de gelemeyen tek medya mensubu o medya grubunun mensubu olmuştur. Çünkü siz bizim evimizdesiniz istediniz soruları sorabilecek durumdasınız. Bize göre sizler burada olmayı hak ediyorsunuz” dedi.