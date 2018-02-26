Ali Kırca Münir Özkul'u anlattı

İSTANBUL, (DHA) - YAKLAŞIK 1,5 ay önce hayata gözlerini kapayan Usta sanatçı Münir Özkul, Ali Kırca ile Hayat Meydanı söyleşisiyle anıldı. Munir Özkul’un eşi Umman Özkul, usta sanatçının oynadığı bütün rolleri aslında gerçek hayatında da yaşadığını söyledi.

Kartal Belediyesi\'nin düzenlediği Münir Özkul\'u anma programı Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Ali Kırca ile Hayat Meydanı söyleşisinde Umman Özkul, Suna Seren, Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, Prof. Tayfun Hatay, Ahmet Sezerer, Bacaksız olarak bilinen Tuncay Akça ve Ayşe Erbulak usta sanatçıyı izleyiciye anlattı.

Anma gecesi Münir Özkul için hazırlanan sinevizyon gösterisi ile başladı. Usta sanatçının oynadığı filmlerden hazırlanan sinevizyonu izleyen seyirciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Umman Özkul, Münir Özkul\'un eski filmlerini izlerken çok hoşlandığını ve Ali Kırca\'nın moderatörlüğünü yaptığı Siyaset Meydanı programını da çok sevdiğini söyledi. Umman Özkul, usta sanatçının oynadığı bütün rolleri yaşadığını da dile getirdi. Özkul\'un son dönemlerde artık katarakt sebebiyle hiç görmediğini ve konuşamadığını da sözlerine ekledi.

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