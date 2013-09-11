Ali İsmail'in heykeli yapılacak

Eskişehir Tepebaşı Beledeyesi’nin düzenlediği 7. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında heykel sanatçısı Meliha Coşkun, Gezi Direnişi’nde öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ı ölümsüzleştiren bir heykel yapacak.

Sempozyum, eski Kurt Kiremit Fabrikası alanında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 4 ülkeden 11 heykel sanatçısının katıldığı törenle açıldı. Sempozyumda heykel sanatçısı Coşkun tarafından yapılacak olan heykelin, Eskişehir’de bir parka yerleştirileceği ya da memleketi Hatay’a gönderileceği belirtildi.

Sempozyum kapsamında Espark Alışveriş Merkezi yanındaki fuar alanında Yeni Türkü bir konser verdi. Katılımcılar, konser boyunca Gezi Direnişi’nde öldürülen Ali İsmal Korkmaz ve ODTÜ direnişine destek için pankartlar açtı. Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu da Ali İsmail’in posterini aldı

