T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali İsmail'i dövenlerden birinin sahibi olduğu fırının adı değiştirildi

Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ı dövenlerin çalıştığı fırının adı değiştirildi. Daha önceki tabelaların bir süre önce kaldırıldığı fırına 'Ankara Ata Ekmek Fırını' adı verildi

24 Ağustos 2013 22:30

Adı, Ali İsmail Korkmaz’ın faillerinden biri olarak da geçen fırıncıya ait Harman Fırın ismini değiştirerek Ankara Ata Ekmek Fırını oldu.

Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemlerine katılan Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran’da Yunus Emre Caddesi’ndeki gösteriden kaçarak Sanayi Sokak’a girmiş; polisler ve sivil bir grup tarafından dövüldü; kaldırıldığı hastanede 10 Temmuz’da hayata veda etti.

Soruşturma sürecinde, Sanayi Sokak’a bakan üç kameranın da görüntülerinin “kayıp” olduğu anlaşıldı.

Jandarma Kriminal Dairesi tarafından yapılan incelemede, Harman Ekmek Fırını’na ait görüntülerin iki kez silindiği saptandı ve görüntüler kurtarıldı.

Görüntülerin, fırıncı İsmail Koyuncu tarafından silindiği ortaya çıktı.

Görüntüler açıldığında, İsmail Koyuncu ile akrabaları Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever ve Ebubekir Harlar ile polis Mevlüt Saldoğan’ın Korkmaz’ı dövenlerden olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine beş sanık “kasten adam öldürme” iddiasıyla tutuklandı.

 

Bugün yeni tabelalar asıldı

 

Tüm bu yaşananlardan sonra Harman Fırın'ın tabelaları 17 Ağustos 2013'te kaldırıldı.

Dükkânın her iki tarafında bulunan ve isminin yazılı olduğu tabelaların kaldırılması, akıllara fırının el değiştirdiği ya da isminin değiştirileceği sorularını getirdi.

Başka Haber'den Hıdır Tok'un haberine göre, daha önceki ismi Harman Fırın olan fırın bugün yeni tabelalarını astı.

Fırının adı Ankara Ata Ekmek Fırını olarak değiştirildi.

Fırının el mi değiştirdiği yoksa tepkilerden etkilenmemek için ismini mi değiştirdiği ise öğrenilemedi.

\

ETİKETLER

eskişehirali ismail korkmazfırıntaksimgezi parkı

İlgili Haberler

Ali İsmail'in ağabeyi: Görüntüleri annem görmesin; inanmıyor öldüğüne

Anne Emel Korkmaz bu acıyı kimsenin yaşamasını istemediğini söylüyor, kendilerine bunu yaşatanların bile: Evlatlarından bulsun diyemem onlara. Öyle bir şey söyleyemem asla

Egemen Bağış: Ali İsmail'e içim parçalandı, yaşla kuru karışmış

Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail için Egenm Bağış, 'Burada toplumsal güvenliği sağlaması gereken kişiler değil kendi kendilerine icad edenlerin bu girişimleri cezasız kalmamalıdır' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24