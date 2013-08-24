Ali İsmail'i dövenlerden birinin sahibi olduğu fırının adı değiştirildi

Adı, Ali İsmail Korkmaz’ın faillerinden biri olarak da geçen fırıncıya ait Harman Fırın ismini değiştirerek Ankara Ata Ekmek Fırını oldu.

Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemlerine katılan Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran’da Yunus Emre Caddesi’ndeki gösteriden kaçarak Sanayi Sokak’a girmiş; polisler ve sivil bir grup tarafından dövüldü; kaldırıldığı hastanede 10 Temmuz’da hayata veda etti.

Soruşturma sürecinde, Sanayi Sokak’a bakan üç kameranın da görüntülerinin “kayıp” olduğu anlaşıldı.

Jandarma Kriminal Dairesi tarafından yapılan incelemede, Harman Ekmek Fırını’na ait görüntülerin iki kez silindiği saptandı ve görüntüler kurtarıldı.

Görüntülerin, fırıncı İsmail Koyuncu tarafından silindiği ortaya çıktı.

Görüntüler açıldığında, İsmail Koyuncu ile akrabaları Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever ve Ebubekir Harlar ile polis Mevlüt Saldoğan’ın Korkmaz’ı dövenlerden olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine beş sanık “kasten adam öldürme” iddiasıyla tutuklandı.

Bugün yeni tabelalar asıldı

Tüm bu yaşananlardan sonra Harman Fırın'ın tabelaları 17 Ağustos 2013'te kaldırıldı.

Dükkânın her iki tarafında bulunan ve isminin yazılı olduğu tabelaların kaldırılması, akıllara fırının el değiştirdiği ya da isminin değiştirileceği sorularını getirdi.

Başka Haber'den Hıdır Tok'un haberine göre, daha önceki ismi Harman Fırın olan fırın bugün yeni tabelalarını astı.

Fırının adı Ankara Ata Ekmek Fırını olarak değiştirildi.

Fırının el mi değiştirdiği yoksa tepkilerden etkilenmemek için ismini mi değiştirdiği ise öğrenilemedi.