Ali İsmail sokak boyunca 3 kez dayak yemiş ama görüntüler yine kayıp!

Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın dövülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Korkmaz’ın üç kez, sokak boyunca dövüldüğü ortaya çıktı. Jandarma’nın raporu ve görüntülerine göre, öldüren dayakta dört polis daha var.

Korkmaz ailesinin avukatı Ayşegül Kumaş, videolar üzerinde yaptığı çalışmada Korkmaz’ın dövüldüğü Sanayi Sokak’taki Beşik Otel ve Harman Fırın’ın kameralarının saatlerinin gerçek zamanı yansıtmadığını, iki kamera arasında 18 dakika 50 saniye fark olduğunu tespit etti.

Korkmaz’ın 01.05’de dövüldüğü belirlendi. Buna karşın Harman Fırın’ın kameralarının gerçek zamanla 1 saat 8 dakika farkı olduğu ortaya çıkıyor. Buna göre, Beşik Otel’in ve Harman Fırın’ın kamerası aynı zamanı içeriyor ve her iki görüntüde de Ali İsmail Korkmaz görünüyor.

Jandarma: Görüntü silinmiş

Kemal Göktaş’ın Vatan’daki haberine göre, Ali İsmail Korkmaz, fırının önünde dövülmeden önce sokak girişinde, avukatların Hüseyin E. olduğunu iddia ettiği polis tarafından dövülüyor.

Polis müdahalesinden kaçarken sokağa giren bir grup gence coplarla saldıran sivil polis ve şahıslar cop ve sopalarla Korkmaz'ı dövüyor. Buradan kaçarken Harman fırının önünde de dayak yiyen Korkmaz, buradan da Beşik Otel yönüne kaçıyor. Bu kaçış anında Beşik Otel kamerasında kesinti meydana geliyor. Bu kesinti de jandarmadan gelen raporla ortaya çıktı.

Daha önce silinen görüntüleri kurtaran jandarma, bu defa Savcılığın talimatı üzerine Korkmaz’ın başka görüntüsünün olup olmadığını araştırdı.

Eskişehir Merkez Jandarma Komutanlığı’ndan savcılığa “Hizmete Özel” damgasıyla gönderilen üç sayfalık raporda, Korkmaz’ın fırının önünde dayak yedikten sonra Beşik Otel’e doğru koştuğunun tespit edildiği belirtildi.

Raporda, Beşik Otel’e ait kamera kayıtlarının tam bu sırada 00.16’dan, 00.17’ye kadar (74 saniye) kesintiye uğradığı ve sonra 30 saniyelik bir görüntünün ardından 18 dakika daha görüntü bulunmadığı belirtildi. Raporda “maktul Ali İsmail Korkmaz ile ilgili herhangi bir görüntünün bulunmamasından dolayı Sanayi Sokak’tan çıkışı tespit edilememiştir” dendi.

‘Yakalayın’ demişti

Korkmaz’ın dövülmesinin en önemli tanığı Korkmaz’ın burada da dayak yediğini belirtmişti.

Harman Fırın önündeki görüntülerde de tutuklu sanık Mevlüt Saldoğan’ın Beşik Otel önündeki polislere “yakalayın” anlamında el işareti yaptığı belirlenmişti. Tanık da, Saldoğan’ın “yakalayın” diye bağırdığını anlatmıştı. İşte Saldoğan’ın “yakalayın” demesinin ardından tam Korkmaz’ın Beşik Otel’in önünden geçtiği sırada 74 saniyelik görüntünün silindiği ortaya çıktı. Bu silinmeden sonra yaklaşık birbuçuk dakika daha çekim yapan kameralardan daha sonra 18 dakika daha silindiği belirlendi.

Otel sahibi bu silinmeleri “şalteri indirdim” diye açıklamasına rağmen, tam da Korkmaz’ın dövülme anının görüntülerinin kaybolması, silinmenin Korkmaz’ı üçüncü kez döven polislerin kimliklerinin gizlenmesi amacına yönelik olduğu kuşkusunu artırdı.

Avukatlar hem Korkmaz’ı ilk döven polisin, hem de Beşik Otel’in önünde başka görüntüleri bulunan üç polisin sorgulanarak tutuklanmasını istiyor.