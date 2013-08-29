T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali İsmail sokak boyunca 3 kez dayak yemiş ama görüntüler yine kayıp!

Korkmaz ailesinin avukatı Ayşegül Kumaş, kameraların saatlerinin gerçek zamanı yansıtmadığını, iki kamera arasında 18 dakika 50 saniye fark olduğunu tespit etti

29 Ağustos 2013 12:09

Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın dövülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Korkmaz’ın üç kez, sokak boyunca dövüldüğü ortaya çıktı. Jandarma’nın raporu ve görüntülerine göre, öldüren dayakta dört polis daha var.

Korkmaz ailesinin avukatı Ayşegül Kumaş, videolar üzerinde yaptığı çalışmada Korkmaz’ın dövüldüğü Sanayi Sokak’taki Beşik Otel ve Harman Fırın’ın kameralarının saatlerinin gerçek zamanı yansıtmadığını, iki kamera arasında 18 dakika 50 saniye fark olduğunu tespit etti.

Korkmaz’ın 01.05’de dövüldüğü belirlendi. Buna karşın Harman Fırın’ın kameralarının gerçek zamanla 1 saat 8 dakika farkı olduğu ortaya çıkıyor. Buna göre, Beşik Otel’in ve Harman Fırın’ın kamerası aynı zamanı içeriyor ve her iki görüntüde de Ali İsmail Korkmaz görünüyor.

 

Jandarma: Görüntü silinmiş

 

Kemal Göktaş’ın Vatan’daki haberine göre, Ali İsmail Korkmaz, fırının önünde dövülmeden önce sokak girişinde, avukatların Hüseyin E. olduğunu iddia ettiği polis tarafından dövülüyor.

Polis müdahalesinden kaçarken sokağa giren bir grup gence coplarla saldıran sivil polis ve şahıslar cop ve sopalarla Korkmaz'ı dövüyor. Buradan kaçarken Harman fırının önünde de dayak yiyen Korkmaz, buradan da Beşik Otel yönüne kaçıyor. Bu kaçış anında Beşik Otel kamerasında kesinti meydana geliyor. Bu kesinti de jandarmadan gelen raporla ortaya çıktı.

Daha önce silinen görüntüleri kurtaran jandarma, bu defa Savcılığın talimatı üzerine Korkmaz’ın başka görüntüsünün olup olmadığını araştırdı.

Eskişehir Merkez Jandarma Komutanlığı’ndan savcılığa “Hizmete Özel” damgasıyla gönderilen üç sayfalık raporda, Korkmaz’ın fırının önünde dayak yedikten sonra Beşik Otel’e doğru koştuğunun tespit edildiği belirtildi.

Raporda, Beşik Otel’e ait kamera kayıtlarının tam bu sırada 00.16’dan, 00.17’ye kadar (74 saniye) kesintiye uğradığı ve sonra 30 saniyelik bir görüntünün ardından 18 dakika daha görüntü bulunmadığı belirtildi. Raporda “maktul Ali İsmail Korkmaz ile ilgili herhangi bir görüntünün bulunmamasından dolayı Sanayi Sokak’tan çıkışı tespit edilememiştir” dendi.

 

‘Yakalayın’ demişti

 

Korkmaz’ın dövülmesinin en önemli tanığı Korkmaz’ın burada da dayak yediğini belirtmişti.

Harman Fırın önündeki görüntülerde de tutuklu sanık Mevlüt Saldoğan’ın Beşik Otel önündeki polislere “yakalayın” anlamında el işareti yaptığı belirlenmişti. Tanık da, Saldoğan’ın “yakalayın” diye bağırdığını anlatmıştı. İşte Saldoğan’ın “yakalayın” demesinin ardından tam Korkmaz’ın Beşik Otel’in önünden geçtiği sırada 74 saniyelik görüntünün silindiği ortaya çıktı. Bu silinmeden sonra yaklaşık birbuçuk dakika daha çekim yapan kameralardan daha sonra 18 dakika daha silindiği belirlendi.

Otel sahibi bu silinmeleri “şalteri indirdim” diye açıklamasına rağmen, tam da Korkmaz’ın dövülme anının görüntülerinin kaybolması, silinmenin Korkmaz’ı üçüncü kez döven polislerin kimliklerinin gizlenmesi amacına yönelik olduğu kuşkusunu artırdı.

Avukatlar hem Korkmaz’ı ilk döven polisin, hem de Beşik Otel’in önünde başka görüntüleri bulunan üç polisin sorgulanarak tutuklanmasını istiyor.

ETİKETLER

ali ismail korkmazeskişehirdayakgörüntü

İlgili Haberler

Ali İsmail Kormaz cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın darp edildiği görüntüler...

Ali İsmail'in ağabeyi: Görüntüleri annem görmesin; inanmıyor öldüğüne

Anne Emel Korkmaz bu acıyı kimsenin yaşamasını istemediğini söylüyor, kendilerine bunu yaşatanların bile: Evlatlarından bulsun diyemem onlara. Öyle bir şey söyleyemem asla

Ali İsmail ölümünde '6'ıncı adam'ın tutuklanması için dilekçe verildi

Ali İsmail Korkmaz'ı öldüren dayağın görüntülerinden bir 'şüpheli' daha çıktı. Korkmaz ailesi ifade verip bırakılan polisin tutuklanmasını istedi

Görgü tanığı: Ali İsmail Korkmaz'ı döven polisleri tek tek hatırlıyorum

Ali İsmail Korkmaz’ın polislerce dövülmesine tanık olan Doğukan Bilir ve Korkmaz ile aynı hastaneye giden Caner Ertay ilk kez konuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24