Ali İsmail ölümünde '6'ıncı adam'ın tutuklanması için dilekçe verildi

Eskişehir’de üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın dövülmesine adı karışan altıncı şüphelinin, polis memuru Y.A. olduğu öne sürüldü. Korkmaz Ailesi’nin avukatları, savcılık tarafından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınan ‘Terörle Mücadele’ polisi Y.A.’nın tutuklanması için dilekçe verdi.

Radikal gazetesinin geçen hafta yayınladığı görüntülerde, 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın beş kişi tarafından tekmelendiği görülüyordu. Görüntülerdeki beş kişinin, polis memuru Mevlüt Saldoğan, Harman Ekmek Fırını’nın sahibi İsmail Koyuncu ile akrabaları Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatanseven ve Ebubekir Harlar olduğu saptanmıştı. Bu beş kişi ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Copla koşarken görülüyor

Bu kişilerin yanı sıra Eskişehir Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli Y.A.’nın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Y.A.’nın, kimliği saptanamayan altıncı saldırgan olduğu ileri sürüldü.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, kamera görüntülerine bakıldığında Korkmaz, 2 Haziran’da saat 23.57’de dört sivil saldırgan tarafından yere düşürülerek tekmelenirken, boş sokaktan iki kişinin lince doğru koştuğu görülüyor. Bu iki kişiden ilkinin, polis Y.A. olduğu iddia ediliyor. Elinde cop bulunan Y.A. arkadan yaklaşarak Korkmaz’a yöneliyor. Fakat vurup vurmadığı tam olarak seçilemiyor. Y.A.’ın ardından koşan polis Mevlüt Saldoğan ise Korkmaz’ı tekmeliyor. Bu sırada Y.A.’nın arkadaşını seyrettiği ve sonra birlikte bir başka sokağa girdikleri görülüyor. Saldoğan’ın 1 dakika sonra yeniden gelip Korkmaz’ın başına üç kez tekme attığı görülüyor. Bu görüntülerden sonra Y.A.’nın 6 Ağustos’ta şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Korkmaz’ın kendilerine taş attığını ileri süren Y.A., ifadesinde, meşe odunuyla görülen ve tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Serkan Kavak’ı tanıdığını ifade etti.

Dört sivil kişinin eylemcilere müdahale ettiğini anlatan Y.A. “Eylemcilerin dövülmesi veya yakalanması konusunda resmi veya sivillere herhangi bir emir ya da talimat vermedim. Sadece bir grup göstericiyi kovalarken benim önüme çıktılar. O şekilde sivillerin yakalayıp kovaladıklarını gördüm” diye konuştu.

36 yaşındaki Y.A. bu ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Fakat geçen hafta Korkmaz Ailesi’nin avukatları, Y.A.’nın da tutuklanması istemiyle savcılığa başvurdu. Savcılık henüz kararını açıklamadı.