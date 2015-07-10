Ali İsmail Korkmaz'ın abisi: Keşke devlet sahip çıkmasaydı, ölmeseydik

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir'de sivil kişilerle polislerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz öldürülmesinin ikinci yıldönümünde anılıyor.

Olayla ilgili dava yerel mahkemede sonuçlandı ve sanık polislerle ve Korkmaz'ın dövülmesine karıştıkları belirlenen üç fırıncı 8 ila 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı, ancak cezalar daha sonra iyi halden indirildi.

Yargıtay'ın cezaları bozmasını umduklarını belirten Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz, iki yıl boyunca devleti yanlarında hissettiklerini belirtirken, ''Ama keşke devlet yanımızda olmasaydı ve ölmeseydik'' dedi.

Ali İsmail Korkmaz Gezi eylemleri sırasında gece geç saatlerde sivil kıyafetli kişilerce dövüldü, ancak failler kamera kayıtları kayıp olduğu için uzun süre tespit edilemedi.

Silinmiş ve tahrip edilmiş görüntülerin ortaya çıkmasıyla hem Korkmaz'a yönelik acımasız saldırının boyutları, hem de saldırıyı gerçekleştirenler netleşti. Eskişehir'de 8 kişi hakkında dava açıldı.

İlhan Taşcı'nın BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, ailenin ve avukatların itirazlarına karşın dava güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'den Kayseri'ye alındı, 21 Ocak 2015'te de Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Korkmaz'ın ölümünde sorumlu tutulan sanıklarla ilgili kararını açıkladı; 1 numaralı sanık polis Mevlüt Saldoğan'a ölüme sebebiyet vermek suçundan 13 yıl hapis cezası verildi sonra iyi halden ceza 10 yıl 10 ay hapse çevrildi. Diğer polis Yalçın Akbulut'a ise önce 12 yıl hapis cezası verilirken, indirimle 10 yıla düşürüldü. Üç fırıncı hakkındaki 8'er yıllık hapis cezası iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 aya düşerken, bir sanık da tahliye edildi. İki polis ise kanıt yetersizliğinden beraat etti.

Anne Emel Korkmaz "Bir gencin hayatı bu kadar ucuz olmamalı" sözleriyle karara tepki göstermişti.

'Adalete inanmak istiyoruz'

Gürkan Korkmaz, sanıkların aldığı cezaların adil olduğuna inanmıyor. Kendisi de avukat olan Korkmaz, sanıkların kasten adam öldürme suçundan ceza alması gerektiği görüşünde.

Ağabey Korkmaz, sanıkların şu anda cezaevinde olmasının manevi olarak kendilerini rahatlattığını ama aldıkları cezaların düşüklüğünün adalet duygularını rahatsız ettiğini paylaşıyor.

Yargıtay incelemesinde bu kararların bozulup, kasten adam öldürme suçundan cezaların verileceği inancını taşıdıklarını aktaran Gürkan Korkmaz, "Yargıtay'ın hukuk çerçevesinde değerlendirme yapacağına inanmak istiyoruz" diyor.

'Keşke devlet yalnız bıraksaydı'

Gürkan Korkmaz, iki yıl boyunca devletin "yanlarında" olduğunu söyleyip amalarını ekliyor: Keşke devlet bizi yalnız bıraksaydı. Devlet hep yanımızdaydı, Ali İsmail'i katletti, davamızı kaçırdı, mahkeme heyetine müdahale etti… Aslında hep önümüze taş koydu. Haklı adalet arayışımıza, mücadelemize engel olmaya çalıştı.

Korkmaz, "Ali İsmail'e tekme atan polisten odunu veren fırıncıya, Adalet Bakanlığından emri veren dönemin Başbakanına kadar bütün sorumlular hak ettikleri cezayı alıncaya kadar davanın peşinde olacağız" dedi.

'Resmen ölümün gururunu yaşatıyorlar'

Türkiye'nin dört bir köşesinden kendilerine verilen desteğe işaret eden Gürkan Korkmaz, "Bize soruyorlar nasıl sağlam durabiliyorsunuz diye. Kesinlikle bu gücü halkımızdan aldığımızı söyleyebilirim. Dayanılmaz bir acı ama milyonlarca Ali İsmail'i görünce insan güçleniyor. Ölümün gururu, onuru olmaz ama resmen onu yaşatıyorlar" diyor.

Ali İsmail Korkmaz'ın 'düşlerindeki özgür dünya'yı tanımladığı günlükten yola çıkarılarak kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) bu yıl "Yeter ki Hayal Et" isimli bir kısa tanıtım filmi de yayınladı.

"Hüznümüzü umuda taşıyor, Ali İsmail'in yarım kalan hayallerinin peşinden koşuyoruz..., Çünkü gençler isterse düşler gelecek olur" mesajları ile yayınlanan tanıtım film çocukların masalları olurken, gençlerin düşlerini Ali İsmail'in gözünden anlatıyor.

ALİKEV'de düzenlenen basın toplantısında bugüne kadar Ali İsmail'i yaşatan ve yaşatmaya çalışan herkese teşekkür eden anne Emel Korkmaz, "Alişimin ikinci anmasını yapıyoruz. Ali'yle birlikte her şeyimizi kaybettik ama gençlerin sayesinde umudun hala var olduğunu görüyorum. Çünkü Ali İsmail'in düşlerindeki özgür dünyayı gerçekleştirmek ve düşlerindekileri yapmak için nice gencimizin yanımızda olduğunu gördüm" dedi.